El nuevo líder sirio no permitirá que su país se utilice como base para atacar a Israel

El nuevo líder de la transición siria, Ahmed al Sharaa, ha dicho que no permitirá que su país sea utilizado como “plataforma de lanzamiento” para efectuar ataques contra Israel o cualquier otro estado.



En una entrevista concedida en exclusiva al diario británico The Times, Al Sharaa -antes conocido con el nombre de guerra de Abu Mohamned al Julani- ha pedido a los países de occidente que levanten las sanciones impuestas a su país durante el régimen de Al Assad.



El líder insurgente también advierte a Israel de que debe poner fin a sus ataques aéreos en Siria y retirarse del territorio que tomó en ese país después de que Al Assad huyera la pasada semana.



Sobre ese punto, el nuevo líder de la administración siria señala que “la justificación de Israel (en Siria) fue la presencia de Hezbollah y las milicias iraníes, así que esa justificación ya no existe”.



“No queremos ningún conflicto ni con Israel ni con nadie y no permitiremos que Siria sea usada como plataforma de lanzamiento para llevar a cabo ataques. Los sirios necesitan un descanso y los ataques deben finalizar e Israel tiene que retirarse a sus posiciones previas”, apuntó.



Al Sharaa, que se reunió anoche con una delegación británica en la que se encontraban el diplomático Stephen Hickey y la representante británica para Siria, Ann Snow, indica asimismo que quiere que se retiren todas las sanciones que se impusieron a su país durante el régimen de Assad.



En cuanto a la consideración por parte de países como Estados Unidos, el Reino Unido de organización terrorista al grupo que lidera Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -una escisión de Al Qaeda en Siria- opina que se trata de “una designación política” que se ajusta más al régimen de Al Assad al tiempo que justifica que HTS realizaba “actividades militares”.



En este sentido, opinó que los países “deben levantar ahora esta designación” ya que Siria es “muy importante geoestratégicamente” y recordó que desde el derrocamiento de Bashar al Assad por una ofensiva de una coalición insurgente islamista liderada por él el pasado 8 de diciembre, se deberían “levantar todas las restricciones”. EFE

