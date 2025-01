El cruce de Rafah reabrirá hoy para la salida de gazatíes heridos

El paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, se reabrirá este viernes, y no el domingo tal y como se acordó en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, para permitir la salida de gazatíes heridos, según adelanta el canal público israelí Kan, que cita fuentes oficiales palestinas.



Una fuente de la Media Luna Roja egipcia aseguró que el cruce de Rafah (entre Gaza, Egipto e Israel) ha sido reabierto hasta el momento desde el lado gazatí, pero aún “no hay ni salida, ni entrada” en el paso, y añadió la posibilidad de que crucen hoy al menos 50 personas heridas desde el enclave, aunque no ofreció más detalles.



El cruce, bajo control israelí a raíz de de la operación contra Hamás en la Franja, será operado por EUBAM -la misión de seguridad europea que desplegará efectivos comunitarios-, tal y como acordaron los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) este lunes, y también por gazatíes no afiliados a Hamás autorizados por Israel.



El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España ha mostrado su disposición de participar en el despliegue de la EUBAM Rafah.



La razón de este cambio en la reapertura del paso de Rafah, según apunta el periódico israelí The Jerusalem Post, es el canje que realizaron ayer las organizaciones terroristas palestinas y el Gobierno israelí de rehenes por terroristas palestinos presos que no estaba prevista en el acuerdo original.



Con el inicio de la guerra contra Hamás en Gaza, Israel asumió el control total del paso de Rafah, principal vía tanto para la entrada de ayuda humanitaria como para la salida de enfermos y heridos gazatíes durante estos más de 15 meses de combates.



Sin embargo, el pasado mes de mayo cuando las tropas de Benjamín Netanyahu iniciaron la incursión en la ciudad sureña de Rafah, pese a que el ya expresidente estadounidense, Joe Biden se opuso, coparon su cruce y quedó cerrado.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora