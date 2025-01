El Archivo Estatal de Israel publica nueva información sobre el juicio a Eichmann

Para el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el Archivo Estatal de Israel, en la Oficina del Primer Ministro, permite al público buscar información familiar en la colección de materiales del juicio a Eichmann

En su testimonio, Yehiel De-Nur (Ka-Tsenik) contó sobre su encuentro con Eichmann: “Nunca podré olvidar esa mirada. Parecía que el hombre me miraba a través de los agujeros para los ojos de la calavera de su gorra”.

En conmemoración del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el Archivo Estatal de Israel ha subido una de sus colecciones más interesantes a un motor de búsqueda avanzado, que permitirá una búsqueda más fácil y la ubicación más rápida de la información en los materiales que se prepararon antes del juicio a Eichmann.

La colección, que fue revelada previamente por el Archivo Estatal de Israel, se ofrece nuevamente al público de una manera que facilitará la investigación independiente y se espera que sea emotiva y desgarradora.

La colección de materiales “Bureau 06”, que fue recopilada por la policía israelí durante los preparativos para el juicio de 1961 en Israel contra Adolf Eichmann, incluye expedientes judiciales y correspondencia entre la Fiscalía del Estado y David Ben-Gurion. El material contiene 380.000 páginas de testimonios escalofriantes, correspondencia, listas y fotografías.

Los documentos han sido escaneados y se les ha añadido una capa de OCR que permite una búsqueda avanzada por palabras, nombres, lugares, acontecimientos y fechas, y también permite su traducción mediante una herramienta de traducción automática.

La lectura de los documentos mediante este sistema constituye un avance significativo para hacer más accesible el material histórico de archivo al público en general y permite a las familias de los supervivientes del Holocausto buscar y conocer las historias personales de sus seres queridos, a veces escritas a mano.

Los documentos están disponibles en el sitio web del Archivo Estatal de Israel en https://catalog.archives.gov.il/site/

Testimonio que nunca se dio en el estrado:

Entre los documentos se encuentra el testimonio completo de Yechiel De-Nur (Ka-Tsetnik), quien se desmayó durante el juicio a Eichmann y no presentó su testimonio ante el tribunal. Sin embargo, mientras daba su testimonio ante un oficial de policía, Ka-Tsetnik habló sobre los terribles días en Auschwitz y su escalofriante encuentro con Eichmann.

Sobre su llegada a Auschwitz, Ka-Tsetnik testificó (pp. 2-3): “También vi al oficial de la Gestapo Dreier. Aparecía principalmente cuando un tren de mercancías llevaba un cargamento de personas a un lugar centralizado cerca de la estación de trenes. Nos obligaron a entrar en el vagón a golpes y disparos contra la multitud, nos empujaron de tal manera que no podíamos respirar dentro. Había gente debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Sabía que nos llevaban a Auschwitz… Sabíamos que nos llevaban a la muerte, pero no sabíamos qué forma tomaría la muerte en este lugar llamado Auschwitz. Aunque la distancia a Auschwitz no era más de 40 kilómetros en total, cuando llegamos a la estación de trenes de Auschwitz, la mitad de las personas en el vagón ya no estaban vivas. Si hubiéramos continuado durante otra media hora en esas condiciones, nadie habría quedado con vida… Pasamos por un grupo de hombres de las SS que hacían una selección y uno de ellos señalaba a dónde debía ir cada uno. Los que iban a la derecha eran los que iban a la derecha. Los cargaron en camiones y, según me enteré, los llevaron directamente a la muerte. A los que iban a la izquierda, yo incluido, los pusieron en fila y, tras la selección, nos llevaron hacia Birkenau al anochecer. Desde lejos vi altas chimeneas de las que salía humo espeso con chispas. En el gueto corría el rumor de que en Auschwitz te mataban con gas y luego te incineraban. En verdad, no lo podíamos creer, pero el rumor en sí existía. Cuando vi la chimenea desde lejos y vi que marchábamos hacia ella, me quedó claro que ésa era nuestra última marcha y que marchábamos hacia la muerte. Sin embargo, la chispa de vida que había en cada uno de nosotros no nos permitió aceptar finalmente ese pensamiento”.

Sobre el encuentro con Eichmann, testificó (págs. 7-8): “Me hicieron permanecer de pie en la puerta frente a la oficina central; de allí salió un oficial de las SS, el mismo oficial que rompió mis papeles cuando estaba con Dreier. Los funcionarios del edificio se quedaron afuera para no estar dentro durante la visita de los ‘sonderkommandos’. Oí el nombre de Adolf Eichmann por primera vez, y los funcionarios señalaron al mismo oficial y dijeron que era Eichmann. Dreier salió del edificio con Eichmann junto con varios miembros locales de la Gestapo cuyos nombres conocían la gente del gueto. Varios días después, en una conversación con uno de ellos, me dijo, entre otras cosas, que el oficial de la Gestapo que había visitado el edificio junto con Dreier era Adolf Eichmann. Tal vez valga la pena señalar que cuando estaba con Dreier, su mirada quedó grabada en mi memoria.”