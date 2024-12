Descubren que el abuelo del actor Timothée Chalamet fue un destacado escritor judío del Bronx

Timothée Chalamet es un actor francoestadounidense de 28 años, famoso por su participación en series como Homeland y películas como Interstellar, Dune, Little Women y su protagónico en Call me by your name.

Chamalet fue nominado para un premio Óscar, tres BAFTAs, dos Globo de Oro y cuatro SAG, entre otros prestigiosos premios.

Su madre, Nicole Flender, es judía, con ascendencia rusa y austriaca. Si bien el actor no habla demasiado de su origen judío, su madre síha compartido imágenes familiares celebrando festividades judías como Pésaj y Janucá y su hermana también ha participado en proyectos relacionados con la cultura judía, como la comedia Between the Temples.

Chalamet sí ha hablado de su abuelo, Harold Flender, un escritor y guionista judío del Bronx. Hal Flender, como era conocido, se distinguió por su obra Rescue in Denmark, estrenada en 1963, que narra el rescate de judíos daneses durante el Holocausto. Además, publicó una novela llamada Paris Blues, que aborda la vida de un músico de jazz afroamericano en el París de los años 50 y fue luego adaptada al cine, protagonizada por Sidney Poitier y Paul Newman. En televisión, Flender trabajó con Mel Brooks, Carl Reiner y Woody Allen en programas de comedia de la época.