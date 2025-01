Comenzó el Festival de Cine de Haifa 

Festival internacional de cine de Haifa, 2019. Foto: galitrosen.com, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Fundado en 1983, el Festival Internacional de Cine de Haifa es el primer y más grande festival de Israel. La edición 40º del festival se lleva a cabo a lo largo de diez días, desde el 31 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025.

Las películas se proyectan en cinco salas desde la mañana hasta la medianoche, y todos los años, alrededor de 80.000 personas asisten a las proyecciones, y muchas más disfrutan de actividades al aire libre y proyecciones abiertas.

Haifa, la sede del festival, es una ciudad que se ha convertido en un símbolo de coexistencia, tolerancia y paz, ideales que el Festival de Haifa promueve con todo el corazón. En este sentido, la ceremonia inaugural estuvo cargada de emociones, combinando la celebración del arte cinematográfico con un homenaje solemne a las víctimas y secuestrados del 7 de octubre de 2023.

El espectáculo inaugural, en la explanada del lugar, contó con la participación de artistas callejeros, músicos de jazz, bailarines y una banda de mariachis y simbolizó la recuperación de Haifa tras el alto el fuego con Líbano firmado en noviembre, que puso fin a meses de ataques con misiles por parte de Hezbollah.

Yaron Shamir, director artístico del festival, recordó con emoción que el evento del año pasado tuvo que cancelarse abruptamente el 7 de octubre debido al estallido de la guerra. Este año, el evento, que normalmente se celebra durante Sucot, fue reprogramado y comenzó cerca del cambio de año.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el homenaje a Pnina Blayer, exdirectora del festival, fallecida en junio de 2024. El director actual del festival, Avi Nesher destacó la visión de Blayer, describiéndola como una creadora de festivales que apoyó a cineastas israelíes y cultivó un espacio de tolerancia y creatividad.

La primera proyección de la 40° edición del festival fue de la película iraní The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof, que tiene una mirada crítica sobre las políticas represivas del gobierno iraní.