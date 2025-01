Los Nazis en Latinoamérica

David A. Rosenthal

Entrevista con Pablo Weschler

David A. Rosenthal.: ¿Por qué hacer un documental sobre los nazis en Sudamérica?

Pablo Weschler.: Primero creo que es un tema de nivel mundial. Cuando uno se dice el nazismo, segunda guerra mundial, Hitler, nazismo en general, surge que no solo es un tema que digamos, por los judíos como ser víctimas del nazismo o de los alemanes por el pasado o los austríacos, digamos, o en general países europeos, sino que el tema sigue siendo de actualidad a todos los niveles.

La película de Eisenhower, por ejemplo, que fue estrenada meses atrás, tuvo un gran éxito en todos los cines del mundo. Las bibliografías de Stalin, Churchill, Hitler, son vendidas en todas las ferias del mundo actualmente, en los últimos 10 años. El tema de la segunda guerra mundial sigue vital e interesa a muchos, muchos millones de personas.

Libros son traducidos al chino, al ruso, al español, al inglés, por supuesto. Es un tema muy importante y curioso e interesante para millones y millones de personas en todos los continentes. Yo también, entonces, me incliné por eso a nivel personal.

La parte de mi papá fue asesinada en Polonia durante la guerra, así que me interesó mucho el tema del nazismo. Quería saber qué pasó, en qué año fue, dónde sucedió, lo que pasó con ellos. En general, el pueblo judío, aparte de ellos que vienen de parte de los Ashkenazi, los que vivieron en Europa durante la guerra, seguramente casi la mayoría tuvieron algún tipo de conocimiento, o saben de algún familiar que murió en la guerra, así que, a mí, a nivel personal, me llama mucho el tema.

Y aparte, como argentino, saber que vivía en la Argentina en la misma época que vivieron nazis que se escaparon a la Argentina, eso también me llamó mucho la atención. Entonces, quería también cubrir este tema hablando del escape de los nazis de Europa a la Argentina a partir de 1945, que fue el año en que terminó la guerra.

D.A.R.: Ahora, ¿qué tan confiables son los materiales, las fuentes y los testimonios que se utilizaron para el documental?

P.W.: Bueno, es una buena pregunta porque primero me baso en los informes de la CIA de ese año, del año 45, de 46-47, en donde están escribiendo que nazis muy pesados, muy importantes, jerarcas nazis, se escaparon de Europa y llegaron a la Argentina. Hay no uno ni dos, estamos hablando yo, llegué a ver y leer ocho informes a partir del año 1945 hasta 1948, en cual informan que nazis están dando vuelta a la Argentina, caravanas de submarinos llegan al sur argentino, a costas del Atlántico, en lugares como Necochea o al sur de Mar del Plata, que es la zona sur del Atlántico de la Argentina, y ahí se producen contactos entre, por un lado, el ejército argentino que está con camiones esperando en la playa y nazis, por supuesto, y por otro lado, auto hundimiento de submarinos alemanes a cerca, a pocos kilómetros de la costa, botes que salen de estos submarinos que son hundidos y llegan en botes cantidades muy grandes de personas y también cajas de madera, que la pregunta es, qué traían, qué había dentro, por supuesto, y quiénes eran estas personas que estaban bajando constantemente, de a decenas, de los submarinos que estaban llegando a la costa argentina. Significa, si el ejército argentino está en la costa, que hay un tipo de convenio, arreglo, acuerdo entre ambos lados.

Eso por el lado de los informes americanos que yo pude recibir. Por otro lado, me baso en el libro de Patrick Benside, El escape de Hitler, del año 1999, en la primera edición que fue editado, que Patrick hizo un trabajo a fondo en el sur argentino, investigando el tema de la colectividad alemana en el sur argentino, especialmente, y tuvo muchos informes y muchas fuentes y testigos que realmente saben mucho del tema. También hay que tener en cuenta el libro de la auténtica Odessa de Uki Goni, también un escritor muy conocido, tanto en Europa como en Argentina.

Ellos aportan muchos informes, fotos y materiales únicos explicando el acuerdo y el tratado que había entre los nazis y, especialmente, detallando más y dando mucha información sobre el contacto que había entre los nazis en la Argentina y el que fue el presidente de la Argentina en el año 1945, Juan Domingo Perón y su señora Eva Duarte Perón, mejor llamada Evita.

Esta pareja, junto con los nazis de la Argentina, hicieron realmente un trabajo muy importante para que puedan escapar estos alemanes nazis de Europa y llegar en forma clandestina a la Argentina, recibir ahí nuevas identidades, ellos y sus familias, y vivir tranquilamente el resto de sus días en el suelo argentino sin ningún problema, porque estaban protegidos por las alas de Juan Perón en esos años.

D.A.R.: ¿En qué cambiaría esto la historia si se llegase a afirmar, a comprobar?

P.W.: Bueno, entonces estamos ahora hablando en temas de Adolfo Hitler, ¿qué pasó? La versión oficial dice que Hitler se suicidó en el búnker en Alemania, en Berlín, y que parte del cráneo de él está en la caja fuerte del Kremlin en Moscú.

Años atrás, antropólogos de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos pudieron recibir parte mínima del cerebro de este cráneo que estaba ahí, en la caja fuerte del Kremlin, y pudieron llevárselo a Kentucky para hacer una prueba de laboratorio, para ver qué pasa con el DNA, si realmente pertenece a Adolf Hitler o no. El resultado fue absoluto y no, es negativo. Lo que tienen en el Kremlin no son restos del cráneo de Hitler, sino es otra persona.

La pregunta entonces, ¿qué pasó con Adolfo Hitler? ¿Qué fue el paradero del líder nazi? Cuando la versión oficial dice que se suicidó, entonces otras personas dicen que lo vieron en el sur argentino. Más de siete personas lo vieron como testigos directos, que lo vieron a Hitler a partir del año 45. Y hay otros, por supuesto, que como terceros saben de historias de que lo vieron en Hitler, siempre en tres zonas principales.

En la provincia de Córdoba, andaba por lo que es la zona de la Falda. Estuvo en la Provincia de Río Negro, en el valle, en el sur argentino, y por supuesto en Bariloche y la zona de Villa Langostura. Ahí tenemos muchas fuentes de gente que lo vio ahí. Los informes americanos también se basan en que Hitler estuvo por esas tres zonas.

D.A.R.: Entonces la pregunta es ¿qué pasó con Hitler?

P.W.: Entonces llegó a Argentina con estas famosas caravanas de submarinos en Argentina en julio del 45, según lo que tenemos nosotros en cuanto a información americana. ¿Qué pasó entonces a partir del momento que tocó tierra argentina en adelante? ¿Dónde murió y dónde está el cuerpo de él? Esa es la gran pregunta, porque yo tengo, estoy convencido por 100% que esta persona, este asesino de masas, murió en la Argentina.

No tengo ninguna duda al respecto. Hablé con testigos directos que lo vieron a Hitler. Hablé con una camarera del Hotel Eden, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de La Falda, donde ella misma lo atendió a Hitler personalmente, tres días que estuvo en el Hotel Eden.

Hay otros casos también de un testigo directo en Mar del Plata y la mayoría se concentra, como te dije, en tanto en el sur argentino, en la ciudad de Bariloche, en la zona de Bariloche, Villa Langostura, en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Había una colectividad muy grande de alemanes y también Hitler andaba por ahí, tranquilamente, sin ningún problema, por supuesto con seguridad, pero se sentía él mismo muy seguro por la Argentina y sin ningún problema. Igual, así mismo como se escapó Eichmann, Mengele, Barbie y otros.

D.A.R.: ¿Y sobre eso, por qué Sudamérica?

P.W.: Entendiendo que también hay rastro de que estuvieron en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, también puede que en Colombia y quizá Chile, en fin. ¿Por qué Sudamérica? Y bueno, en este caso de la investigación específicamente Argentina, ¿por qué allí y no otro lugar? Es muy fácil de explicar. Sabemos que los que querían escapar de Europa usaban dos medios, o la iglesia de Génova en Italia o la Cruz Roja que estaba dando vuelta por toda Europa.

Aparte de la Argentina, tenía un departamento, una oficina de salvación, así se llamaba, en la ciudad de Berna, en Suiza. Ahí tranquilamente cualquier alemán nazi podía recibir ahí, llegando a la oficina, un pasaporte abierto, un pasaporte en blanco argentino y llegar a la Argentina con una nueva identidad. Él y su familia.

Sabemos entonces que, por un lado, entonces llegaron por intermedio de la Cruz Roja, como te dije, la iglesia, y llegaron a la Argentina sin ningún problema. ¿Por qué la Argentina? Porque Argentina ofreció estos 9.000 pasaportes en blanco y la pregunta es qué recibió a favor, entonces, Argentina, Juan Perón y Eva Perón, para dar esta cantidad de pasaportes en blanco. Hubo un trueque acá, entonces, la pregunta es qué se dio, como contrapeso, a los pasaportes argentinos que fueron dados.

Entonces llegaron la mayoría, estos 9.000 alemanes llegaron a la Argentina y se sintieron muy seguros desde el año de 1945, en que Perón fue presidente, hasta el año 1955.

D.A.R.: ¿Qué pasó en 1955?

P.W.: Perón es derrocado y deja la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Todos los alemanes que estaban en la Argentina se sienten desprotegidos, se les fue el papá, sienten una cierta inseguridad en el 55 y empiezan a irse a diferentes lugares.

Parte de ellos se fueron al sur de Brasil, algunos se fueron a Colombia, Chile, algunos se fueron a Bolivia también y algunos también a Colombia. Se dispersaron por Sudamérica, eso es lo que se sabe. Algunos quedaron en la Argentina, no tenían ningún problema, ya sus familias se habían instalado ahí y se quedaron en el sur argentino. No faltaban también jerarcas alemanes que quedaron en el sur argentino, especialmente en la zona de Bariloche. Pero así fueron los acontecimientos. Perón les ofreció una nueva casa.

D.A.R.: ¿Por qué la Argentina?

P.W.: Porque era un lugar seguro para ellos, había una comunidad alemana muy bien basada en la Argentina, había 900 empresas alemanas trabajando en todos los campos de finanzas, bancos, agricultura, compañías como la Siemens, la Mercedes-Benz, la Bayer, AEG, estaban todas trabajando en la Argentina. La comunidad alemana estaba completamente adaptada a la Argentina y tenían mucha fuerza y se sentían seguros y con muy buenos vínculos. Había entre la colectividad alemana y el gobierno argentino, así que se sintieron muy bien y muy a mano.

Ya desde el principio del siglo antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vio en la Argentina y en el sur de Chile y en el sur argentino, la Patagonia como un lugar natural donde ahí podría seguir creciendo Alemania, la gran Alemania. Como estaban limitados de territorios dentro de Europa, ellos querían hacer de que el suelo argentino y el suelo chileno, el sur de ellos, la Patagonia como se llama, sean una continuación natural de la tierra de Alemania. La madre Alemania podría continuar su crecimiento natural en el sur argentino y en el sur chileno.

D.A.R.: ¿Y qué había en el argentino?

P.W.: Aparte de nativos, había muchas estancias de alemanes, austríacos, belgas y suizos, que todos por supuesto, menos los belgas, todos dominaban el alemán y sentían y veían todavía en Alemania su casa, su hogar. Es cierto, estaban viviendo a 10.000 kilómetros lejanos de sus hogares, pero se sentían todavía argentinos, chilenos o alemanes. Entonces, todas estas condiciones servían como para que, en el sur argentino especialmente, los alemanes se sientan muy en casa y muy cercanos a la patria alemana.

Identificados, por supuesto, una vez que empezó la guerra, identificados con todos los valores y con toda la lucha de los alemanes contra Francia y contra Inglaterra y, por supuesto, contra el comunismo soviético. Entonces, fue algo, un proceso natural que fue pasando con los años. Ya como te vuelvo a decir, ya desde el principio del siglo, querían hacer un acercamiento entre el sur argentino y el sur chileno y Alemania.

Y los que sabían de esto, o sea, exceptuando por esa misma comunidad alemana y por la gente cercana a Perón, hablo de la gente, de los civiles argentinos que no tenían nada que ver con este exilio.

D.A.R.: ¿Ellos no quisieron nada?

P.W.: No se sabía nada. Este tema, el tema del escape de los nazis, es un tema que empezaron a hablar recientemente en los años 60, cuando una vez, digamos, que le dieron un peso muy especial al tema del escape, del secuestro de Adolf Eichmann en la Argentina, se empezó a hablar mucho de los nazis que vivían en la Argentina y en general en Sudamérica. Además, antes vivían con identidades falsas, con otros nombres. Claro, sí, pero nadie investigaba y nadie hacía grandes campañas para empezar a, digamos, a pedir la cabeza de tal y tal nazi en Europa para que se haya llamado a un juicio y cosas así. Los americanos mismos, cuando llegaron a ocupar Alemania después de la guerra, dieron un perdón muy grande al pueblo alemán.

Solamente buscaron en los juicios de Nuremberg a las cabezas grandes dentro de los nazis y ellos fueron juzgados. Por supuesto, algunos de ellos fueron a la horca, pero el pueblo alemán recibió un gran perdón de todas las potencias una vez que terminó la guerra.

El tema de la guerra era conocido y aparecía de vez en cuando alguna persona que estuvo en la guerra, contaba algo así, pero la distancia y los medios y la tecnología eran tan, digamos, tan limitadas en esa época, que no era algo, viste que vos prendes la televisión o tienes tu internet y te enteras de todo lo que está pasando en la guerra o después de la guerra. Y no, no había gran interés, Argentina era un país neutral durante toda la guerra y poca gente estaba enterada, estaba al tanto de lo que pasaba.

Por supuesto, digamos, tengamos en cuenta que un dato que sí es interesante, por supuesto que todas las embajadas de todas las potencias, incluidas alemanes, estaban en el tema, sabían exactamente que estaban escapando, gente estaba entrando en forma clandestina alemanes a la Argentina, o en general nazis que escapaban de Yugoslavia, la ex-Yugoslavia, estaban escapando de Francia, colaboradores que estaban llegando de Bélgica, que venían de Italia, por supuesto. Eso se sabía, pero a nivel diplomático, la gente de la calle no le daba mucha importancia a eso. Los mismos judíos en la Argentina, por ejemplo, no le daban mucha importancia y sabían que se escapaban algunos alemanes desde Alemania a la Argentina.

Eso sí, era sabido. Y lo importante es, para que tengas una idea, llegué a tener una información de una carta que fue escrita desde la embajada alemana en Buenos Aires a la embajada alemana en Madrid. Y detallando cosas que pasaban en la Argentina, el embajador alemán en la Argentina dice, sí, pudimos tener una gran ayuda por intermedio de nuestra colaboradora Eva Perón.

Es algo muy importante. A nivel de los alemanes, ella estaba considerada como una colaboradora de los alemanes dentro de la Argentina. Él y Juan Perón, o sea, esta pareja, que eran las que dirigían en la Argentina los diez años de 1945 a 1955, estaban en plena labor de ayudar en todo lo posible a los alemanes para que puedan llegar a la Argentina sin ningún problema.

O sea, había una ayuda argentina, pero la pregunta también, ¿qué recibieron Juan Perón y Eva Perón en cambio a esta gran ayuda que les dieron a todos los fugitivos que llegaron a la Argentina en estos años? Claro. Y bueno, por ejemplo, el tema de los científicos alemanes que fueron evacuados para Estados Unidos y fundarían luego la NASA. Ese tema estaría relacionado, ¿no? Podría estar relacionado, pero no con Sudamérica, sino con USA.

Meses atrás fue publicado el libro “Nace Sana” de la escritora Colombiana – israelí Bella Clara Ventura el tema de esta obra es muy interesante por su tema, el escape de los técnicos e ingenieros alemanes de Alemania y la formación por intermedio de este grupo de la Agencia Americana de investigación del Espacio, en este libro fui asesor histórico de la Sra. Ventura. Poca gente sabe de esta operación militar la cual fue llamada “Paperclip” en aquel entonces.

Hay poca información, está tapada, que está en los archivos de Maryland, en Estados Unidos, y parece que no hay mucho interés por el lado americano de publicar esto, ya que está claro de que de un día para el otro desaparecieron decenas de científicos, ingenieros y técnicos de Europa que trabajaban para el régimen nazi, para Hitler, y ellos y sus familias desaparecieron.

De repente aparecieron en suelo americano, aparte de una pequeña foto que la encontré en blanco y negro, por supuesto, todos con apellidos alemanes que aparecieron en Estados Unidos, no hay mucha información de cómo escaparon.

D.A.R.: ¿Pero hay alguna información, alguna idea de quién les ayudó, directamente el gobierno americano?

P.W.: Seguramente, a lo mejor. Este escape en masa no lo puedes hacer así, en forma aficionada. Necesitas una infraestructura bien armada. Seguramente el ejército americano con algunas de las embajadas estaba relacionado en el tema, para que de un día para el otro desaparezca toda esta masa de gente, aparezca en Estados Unidos, y directamente empiece a trabajar en el tema de los misiles balísticos, en el tema de lo que fue días después, años después, lo que fue la NASA. Las semillitas que fueron creciendo en el año 45 cuando escaparon, años después fue realmente la base de lo que fue la NASA, creo que se formó la NASA, con toda la base y todos los conocimientos de los alemanes y los nazis.

D.A.R.: ¿Qué pasó con estos técnicos e ingenieros alemanes?

P.W.: Estaba por terminar la guerra, ya a fines de 1944, ya estaba sabido que Alemania no podía ganar la guerra Hitler durante los pocos meses que le estaba quedando como ejército en vida, entonces estos ingenieros no querían caer en manos de los soviéticos, estaba claro que iban a terminar sus vidas en Siberia. Entonces se hicieron los primeros contactos con los americanos para salvar sus vidas y de sus familias, para que entonces puedan seguir dando esta ayuda a los americanos, para crear y seguir hablando y desarrollando el tema de los misiles balísticos, los V-1, los V-2, que eran muy avanzados y no tenían la tecnología los americanos y tampoco, por supuesto, no estaban tan adelantados con el desarrollo de la bomba atómica, tenían un problema muy serio con el tema de la agua pesada, entonces los americanos sabían que estaban muy detrás del desarrollo alemán y querían contar con la ayuda de los alemanes. Ellos le dijeron, ok, pero tienen que sacarnos de acá, somos decenas de técnicos que en forma secreta tenemos que escapar del suelo europeo y vamos a cooperar con ustedes.

Entonces esta lista de gente que escapó de un día para el otro llegó a América y empezó a trabajar para el gobierno y formaron lo que era el instituto de investigación del espacio, fue llamado al principio, después fue realmente la NASA, que realmente mandó al hombre a la luna, pero debemos tener en cuenta que otra vez estos nombres fueron todos alemanes, que ellos los que ayudaron realmente a formar la NASA con sus conocimientos.

Si esta investigación se hubiese hecho quizás 20, 30 años atrás, entonces sería más fácil hablar con testigos directos y no indirectos y saber realmente qué pasó. Pero papeles, documentos, documentación en algún lugar está guardado. Estoy seguro de que hay fotos de Hitler en la Argentina.

Está sabido que hay fotos también de Mengele con Juan Perón, por ejemplo, en la Argentina. En una oportunidad pude ver esa foto. O sea, hay materiales que están ocultos, pero a nivel de testigos es muy complicado llegar a los testigos porque por la edad, por supuesto.

Pero hay información, está oculta. Y en algún momento quizás aquellos nietos o bisnietos digan, ¿saben qué? Bien, mi abuelo o mi bisabuelo fue un nazi, no tengo problema en decirlo, admitirlo. Y acá tengo información para ofrecer.

Entonces, esta investigación, yo lo hago a nivel documental porque filmo materiales y hago testimoniales de gente que sabe algo al respecto. Esto lo estoy haciendo desde el año 2005, más o menos, que estoy filmando. Yo tengo más o menos unas 16 horas filmadas de materiales inéditos, sobre todo este tema tan apasionante para mí.

Todo esto es problemático, no es fácil llegar a las fuentes. Pero quizás con el tiempo sería más fácil porque la gente va a sentir un alejamiento natural de lo que hicieron sus abuelos o bisabuelos durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás no van a sentir culpa o vergüenza, quizás.

Y van a aceptar y hablar o contar y quizás hasta mostrar documentos o cosas así que están relacionadas a lo que fue el escape y la llegada de aquellos alemanes nazis a la Argentina o en general a Sudamérica. Pero está sabido, hay bastantes libros, hay bastante literatura. Yo llegué a varios libros, tengo unos 15 libros en mi casa que son sobre este tema apasionante.

Hay libros de, como ya dije: “La auténtica Odessa”, que fueron publicados en esa época; “Nazis en el sur” y “los secretos de Hitler en la Argentina”. Otro libro muy interesante que llegué a encontrarlo del año 1954, del señor Silvano Santander, un político argentino. Su libro se llama “La técnica de una traición”, sobre Juan Domingo Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina. Santander publicó el libro en 1954, y el Gobierno de Perón lo amenazó. Si ese libro fuese publicado, Santander tendría que dejar la Argentina de inmediato ya que su vida estaba en peligro.

Este señor publicó el libro y se tuvo que ir a vivir al Uruguay. Entonces hay literatura, hay materiales, se puede encontrar cosas muy muy interesantes de esa época y tratar de llegar a la verdad. Pero yo digo, falta el pescado más grande en este asunto, este tema, esta investigación, que sigue siendo que fue el del paradero de Adolf Hitler una vez que terminó la guerra.

D.A.R.: ¿Dónde está su cuerpo y qué pasó?

P.W.: Estamos hablando del demonio más grande de la era moderna, el asesino más grande. Y si se pudiera saber realmente qué fue de la vida de él y no nos quedamos con la versión oficial que él se suicidó en el búnker. Yo creo que sería algo importante, porque estamos hablando de la persona más importante de la era moderna, de la historia, y sería interesante realmente saber qué pasó y no tapar el tema, tanto por el lado de los americanos, que los archivos americanos todavía siguen cerrados, en su gran mayoría.

Parte de los archivos argentinos fueron quemados en el año 97, no quedó mucha información. Entonces, esto que estamos hablando de Hitler, el nazismo y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y después, todavía tiene muchos agujeros negros y hay cosas que todavía se pueden aclarar y saber. Para mejorar o cambiar y decir realmente la verdad de los libros de historia moderna, porque yo no opino que Hitler se suicidó en el búnker y hay cosas que también pueden ser demostradas abiertamente. También la historia y la educación, porque los libros de historia quizás en algún momento van a tener que decir que realmente Hitler escapó del búnker cuando estaba terminada la guerra y no se suicidó. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de documental? Otra vez, hablar de sacar afuera y en forma abierta, todo lo que fue realmente la verdad.