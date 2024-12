Las Luces de Janucá

Atractivos eventos para toda la familia en la próxima festividad de Janucá: “El libro de la Jungla” y otros musicales, Luces en el Botánico, teatro infantil y gran fiesta de Gefen en Haifa. Por Chiquita Levov

El musical “Libro de la Selva”

En la festividad de Janucá vuelve al escenario el musical “El Libro de la Selva”, la producción original dirigida por Hanoch Rosen, tras más de 28 años desde que apareció por primera vez en las salas de todo el país. Se trata de una nueva producción brillante de la famosa obra escrita en 1894 por Rudyard Kipling, con las canciones favoritas de Ephraim Sidon y Miron Minster en una producción musical contemporánea de Ben Shima. Es un musical fascinante, muy logrado, y con nivel internacional tanto en la actuación como en la puesta en escena. Tan exitoso y atractivo para toda la familia, que si hubiera que elegir un solo espectaculo para las fiestas esta sería la elección correcta. Con la participación de las más grandes estrellas del escenario local que son además el elenco original: Tuvia Tzafir en el papel de “El Oso Baloo”, Sassi Keshet en el de “Pantera Bagheera”, Eli Danker en el papel del Tigre Shere Khan, Yossi Toledo en de la serpiente Kaa, Pinny Kidron es el elefante y Eddie Alterman el rey de los monos. Imperdible. En el Hogar de la Opera Israelí, entre el 26.12 y el 6.1.25. Más datos: https://www.kupat.co.il/show/thejunglebook

“El libro de la Selva”, una obra que a lo largo de los años se ha convertido en una parte integral de la cultura y la infancia israelíes, llega a una nueva generación de niños podrán así conocer la historia de Moogli y sus amigos en el corazón de la jungla, donde emprenden un viaje que se desarrolla en una sinfonía de imágenes y sonidos con un elenco talentoso, paisajes asombrosos y arreglos musicales contagiosos. La adaptación es de Sidon y Rosen. Letras, melodías, procesamiento y gestión musical de Miron Minster, coreografía de Oz Morag y diseño de iluminación Nadav Barnea. El libro de la selva se presentó por primera vez en Israel en 1996 y apareció 250 veces ante más de 300.000 espectadores. El musical ganó el Premio de Teatro Israelí en la categoría de musical del año.

https://www.youtube.com/watch?v=G_gSyQS1f_s

La Pareja Farag

“Winter Dreams” en el Botánico

La exposición de luces más grande del mundo llega a Israel y por primera vez un evento enorme de iluminación y naturaleza, al estilo europeo de las fiestas, se presenta en el Jardín Botánico de Givat Ram, Jerusalén. El jardín se ilumina con enormes obras de los artistas de la luz Anat y Sivan Farag, en colaboración con la empresa internacional “MK Illumination”, que se encarga de iluminar esculturas en más de 20 parques alrededor del mundo. Los Farag aseguran que “el invierno y el aire frío son el escenario perfecto para convertir el jardín en una representación de luces único y especial que estará iluminado por cerca de un millón de luces LED de diferentes colores”. Con este “luminoso” evento el Botánico de Jerusalén se suma a una larga lista de grandes ciudades del mundo donde la firma diseña esculturas lumínicas y se convierte en un mercado europeo lleno de luces, fragancias, sabores y experiencias en las veladas en las que también se podrá encontrar puestos de chefs de renombre. Abierta hasta el 1.2.25

Entre las 17:00 y las 22hs. Más datos: https://www.botanic.co.il/

La carroza

Los visitantes podrán ver unas 20 esculturas luminosas de impresionantes tamaños, de hasta 5 metros de altura y 8 metros de longitud, que fueron construidas con tecnología 3D, y hechas a mano. Han sido colocadas en un recorrido especial de aproximadamente un kilómetro de largo que abarca un área de aproximadamente 14 hectáreas. Entre estas: un dragón, una ballena colocada en el lago del jardín, un león símbolo de Jerusalén, un caballo dorado y el carruaje de la princesa de las leyendas, un mono en homenaje al 70 aniversario de “Kofiko”, un árbol del Amor, un rinoceronte, un unicornio con iluminación innovadora, un alce, un elefante, un caballito de madera, una estrella brillante y otros más.

Sivan y Anat Farag nos informan que las esculturas y todos los trabajos de iluminación están fabricados en aluminio reciclado combinado con iluminación LED verde con patente internacional para ahorrar un 50% en el consumo eléctrico, todas las esculturas juntas consumen menos electricidad que dos hervidores eléctricos. La iluminación es amigable para personas con sensibilidades, no parpadea, cumple con estrictos estándares profesionales y es resistente a todas las condiciones climáticas.

La planificación y producción de la exposición tomó alrededor de un año, con la combinación y trabajo conjunto de diseñadores, ingenieros y artistas junto con las instrucciones y personalización del Botánico. La empresa “MK Illumination” es líder mundial en el arte de la luz, opera en más de 120 países y cuenta con 45 oficinas de representación en todo el mundo. (Fotos cortesía de MK Illumination)

La casa de Papa Noel

En Haifa “Fiesta de Fiestas”

El llamado “Jag Hajagim” (Fiesta de fiestas) es un evento ideado y producido por el “Beit Hagefen” un centro cultural y social situado en el corazón del barrio Wadi Nisnas de Haifa, que trabaja desde hace 61 años, para activar conjuntamente habitantes judíos y árabes, cristianos y musulmanes. Los organizadores del proyecto declararon que el objetivo de esta gran fiesta es el de crear un encuentro y un reconocimiento entre las culturas y los seres humanos. El festival regresa en su edición 31, para celebrar la interculturalidad en Beit Hagefen y en toda Haifa. Este año incluirá alrededor de 30 eventos que se repartirán durante 13 días durante el mes de diciembre, fruto de la iniciativa de Beit Hagefen y el Municipio de Haifa. Con un programa de espectáculos, exposiciones, conciertos, obras de teatro, eventos para toda la familia, conferencias, talleres en los museos de Haifa y recorridos por Wadi Nisnas. Una variedad de eventos que muestran la magia de Haifa. El público está invitado a recorrer calles iluminadas con ambiente festivo. Entre el 17.12 y el 29.12. Más datos en: www.haifahag.com

Assaf Ron, director general de Beit Hagafen afirma: “En la compleja realidad actual, no podemos garantizar que todos los eventos se desarrollen según lo planeado, pero podemos asegurar que en los días difíciles, cuando el encuentro intercultural se convierte en un desafío cada vez mayor: no dejaremos de hacer y de creer”. Los eventos del festival se llevarán a cabo en Beit Hagafen y en una variedad de lugares en la ciudad de Haifa, incluidos los Museos de Haifa, la Plaza del Piano, el Teatro de Haifa, la Casa de la Nueva Acrópolis, la Iglesia de San Juan y de Elías. También este año se colocarán en la plaza Ben-Gurion, una Janukia y un abeto con muchas decoraciones luminosas. A través de las luces que conectan las fiestas de las diferentes religiones difundiremos luz y esperanza, especialmente este año. Y por supuesto no olvidar visitar a Papá Noel en su casa, que se abre sólo una vez al año, y a acompañarlo en la procesión anual, acompañado de movimientos y bandas de exploradores locales.

“Campeón del mundo”

Festival del Teatro Orna Porat para niños y jóvenes

También este año, para las próximas festividades, el Teatro Orna Porat para niños y jóvenes ofrece una amplia variedad de producciones de Janucá, de alta calidad, originales, atrapantes y divertidas para toda la familia las que ya se han ganado los elogios de la crítica y premios. Son lo mejor del repertorio del teatro el que incluye coloridas obras musicales, dramas conmovedores y emocionantes y divertidas comedias rítmicas. Los espectáculos de Janucá se presentan en el MUZA, Museo Eretz Isarel y en las salas del Museo de Arte de Tel Aviv, los que también permiten la entrada gratuita a las exposiciones el día del espectáculo, permitiendo así a las familias un día completo de entretenimiento con una sola entrada.Algunas también en el Teatro Hacameri. El Teatro infantil y juvenil Orna Porat lleva más de 50 años en funcionamiento y es sinónimo de espectáculos infantiles de calidad. Entre el 27.12 y el 2.1.25. Más datos: https://www.porat-theater.co.il/

Entre las producciones que se representarán en Janucá: En colaboración con el Teatro Hacameri se estrena “El hijo del rey y el pobre” un nuevo musical basado en el clásico de Mark Twain. Se reponen “Hermosa mariposa”, adaptación teatral de la serie de obras maestras de la Corporación Israelí de Radiodifusión Kan Educativa, ” “Mas allá del Horizonte””, un poderoso unipersonal inspirado en la historia un niño desposeído que se convirtió en un líder social, “El pescador y el pez dorado”, en colaboración con el grupo de danzas “Fresco”, el espectáculo musical “Itamar y el sombrero mágico”, un obra divertida y mágica de David Grossman sobre cómo afrontar los cambios y los nuevos comienzos, sobre la familia y el poder de la “unión”. El musical “Campeón del mundo” con las canciones de Hanan Ben Ari, que ganó el premio a la interpretación del año. Otras obras exitosas: “Cramel 2 y el misterio del niño Vish”, “El padre de Amalia se va a Australia”, “Edison”, “La Bella y la Bestia”, “Peter Pan” y muchas más.También habrá tres espectáculos teatrales únicos para niños de uno a dos años y medio.

“Motek”

Musicales “Motek” y “Fantasia”

Las empresa de producciones NMC UNITED en colaboración con la productora Solan traen en Janucá a los escenarios de todo el país dos musicales para toda la familia. “Jumbo Motek” y Fantasía (Fantazya). Traemos información sobre ambas. Motek es la producción estrella para los más pequeños del creador del “Festigal”, dirigida y coreografiada por Omer Zamri, con la participación de las mejores estrellas infantiles favoritas: Tzipi Shavit, Miki, Menny Mantera, Tio Haim, Roy Boy y la familia Sapir. En la Ciudad de la Luz, todos los niños participan en el concurso “Jumbo Child”, un concurso para que jóvenes talentos interpreten las canciones de la artista legendaria Tzipi Shavit. Shavit, ganadora del “Lifetime Achievement Award” de la Academia de Cine y Televisión, es la digna representante de la infancia en la cultura israelí, un modelo para conectar generaciones. Los artistas más destacados de Israel, serán los jueces en el concurso.

En una trama relevante para la actualidad y los desafíos que enfrentan los niños a diario, las estrellas llevarán a los niños a un viaje fascinante para aceptar al ajeno y a todos por igual a través de canciones e historias. Las estrellas competirán entre sí mientras enfrentan el éxito, la decepción y la realización como individuos y como amigos. Al final del concurso, los participantes ganarán los verdaderos premios: el amor, el compartir, la entrega, la aceptación y la amistad. Incluso si las cosas no salen exactamente como querían o esperaban, todo éxito tiene varias formas de lograrlo. No dejarán que sus amigos se sientan solos, rechazados o transparentes. El guion y la obra de Miki Muhtar, Omar Zamri, drección musical Hezi Shaked. Más Datos: https://www.kupat.co.il/show/motek

“Fantazya” es una enorme producción musical, conmovedora y muy divertida dirigida por Avi Dor, y protagonizada por los famosos personajes infantiles “Kofiko” y “Sami el Bombero”. Este espectacular musical es una fantasia de Januca, cuenta con la participación de artistas profesionales de capoeira, que siguen a los héroes de los cuentos de hadas infantiles tales como Cenicienta, Caperucita Roja, Blanca nieves y los demás héroes los que deben ser recuperados en el tiempo, por los mencionados personajes quienes resuelven el problema. Con canciones y bailes. Más datos: https://2207.kupat.co.il/show/fantazya