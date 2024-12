Las bondades de D’os. Reflexión

“Me he empequeñecido por todas las bondades y toda la verdad que has hecho para con tu siervo. Pues con mi vara crucé este Jordán y ahora me he convertido en dos campamentos”.

Génesis 32-11



El punto.



Los rabinos nos explican que nos llamamos judíos por Judá el hijo de Yaakov, cuyo nombre significa el que reconoce.



No cabe duda que un paso previo a “agradecer” es el “reconocer” las bondades de Hashem.



Es curioso, ya que la mayoría de mis pacientes me dicen “gracias doctor”. Pero tengo de los otros, que bucean buscando siempre “insatisfacciones en el servicio”. Con el tiempo uno se da cuenta que se trata de un mecanismo doloso o habitual, ya que si reconocen un bien recibido esto los compromete a agradecer.



Y eso es lo que algunos quieren/queremos gambetear.



Vayishlaj (y envió)



Este capítulo centra en el reencuentro de dos hermanos cuya relación está signada por el odio que ancla en Esau.



Por resentimiento hacia Yaakov (por habérsele arrebatado las bendiciones de su padre Itzjak y por su propio instinto y arrebato e inclinación al mal que él no puede dominar).



La impotencia de Esau la proyecta en forma de culpa sobre su hermano Yaakov.



Esta furia primigenia se transmitirá por generaciones y ocasionará destrucciones y persecuciones y matanzas cuyo target son Israel que son los hijos de Yaakov.



La lección de Yaakov



Hacia nosotros “los quejosos de ocasión y / habitues de los lamentos. Especializados en victimizarnos siempre”.



Final:



Y es que, de tanto lamentarnos por cosas reales o supuestas, nos perdemos de agradecer y abrevar de lo bueno con lo que la vida nos ofrece a cada instante.



Cada día con cada amanecer y poder despertar.



Hagamos pues, el ejercicio diario de anotar todo aquello por lo cual debemos agradecer, y podremos sentirnos plenamente hijos del tercer Patriarca.



Cerrando el círculo, en esos momentos habremos hallado (reconocido-agradecido) las interminables bondades de D’os.



Shavúa Tov



Dr. Natalio Daitch