Italia trabaja para la liberación de una periodista arrestada en Irán

Desfile del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán Foto ilustración: Siamak Ebrahimi / Tasnim News Agency CC BY 4.0

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó este sábado que esperan que la liberación de la periodista italiana Cecilia Sala, arrestada el 19 de diciembre en Teherán, se produzca en breve.



“El tiempo, es difícil decirlo, espero que sea breve pero no depende de nosotros. Estamos tratando de resolver un tema que es complicado y mientras tanto garantizar que Cecilia Sala esté detenida en las mejores condiciones posibles, que pueda recibir visitas consulares, que pueda hablar con su familia y, por lo tanto, tenga un trato digno que es lo que está sucediendo en este momento”, dijo en declaraciones.



Y agregó que, como pudo comprobar la embajadora de Italia en Irán, Paola Amadei, “el trato (que recibe la informadora) es digno, es respetuoso con la dignidad de la persona”.



“Obviamente está detenida, por lo que no es una condición ideal, pero recibe alimentos y se encuentra en una celda individual, pero no está aislada”, agregó.



“La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigue con atención constante la compleja historia de Cecilia Sala desde su detención y está en estrecho contacto con el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y con el subsecretario Alfredo Mantovano, con el fin de que la periodista italiana vuelva a casa lo antes posible”, según un comunicado publicado hoy por el Gobierno.



La nota añadió que “se han activado todas las interlocuciones posibles y con la prudencia necesaria, que se espera sigan observando también los medios de comunicación”.



La periodista ya ha podido hablar en dos ocasiones por teléfono con sus familiares.



Sala, experta en información internacional de 29 años y colaboradora del diario ‘Il Foglio, fue arrestada el pasado 19 de diciembre en su hotel en Teherán, poco antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a su país.



Los últimos diez días había permanecido en la República Islámica con un visado periodístico y había publicado algunos reportajes sobre la situación en el país y el modo en que le afectaba la caída del régimen en la vecina Siria.



La periodista había realizado desde Irán algunos reportajes sobre las condiciones de vida de las mujeres e intervino en un podcast sobre el “patriarcado en Teherán”.



Sala se encuentra ahora retenida en la prisión de Evin, en la capital, donde están encarcelados opositores al régimen.



En esa misma cárcel también estuvo detenida durante 45 días en 2022 la viajera italiana Alessia Piperno, en medio de las protestas por el asesinato de la joven iraní Mahsa Amini tras ser apresada por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo. EFE