Israel bombardea blancos militares de Hezbollah en el Líbano y su frontera con Siria

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron esta madrugada haber bombardeado una serie de posiciones de la organización terrorista chií Hezbollah en Líbano, incluida su frontera con Siria, donde atacaron rutas de tráfico de armas.



“En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques basados en inteligencia contra varios objetivos en Líbano”, indicó un comunicado castrense, según el cual sus objetivos fueron una posición de lanzamiento de cohetes, una base militar y rutas de tráfico de armas para Hezbollah en la frontera con Siria.



Israel destacó haber presentado al mecanismo de supervisión de la tregua el peligro que suponían los objetivos atacados, pero que el organismo no abordó dichas amenazas.



“Las Fuerzas Armadas libanesas no se encargaron de estas amenazas”, aclaró brevemente un portavoz militar israelí, explicando así los ataques de su aviación bajo el telón de fondo del frágil alto el fuego.



El Mecanismo para la Implementación y Monitoreo del Alto el Fuego en el Líbano , presidido por Estados Unidos, está compuesto también por las Fuerzas Armadas libanesas, las Fuerzas de Defensa de Israel, la misión de mantenimiento de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) y Francia.



Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) de Líbano informó anoche de varios ataques aéreos en el territorio libanés, concentrados en los alrededores de las localidades de Houmine al Faouqa y Deir al Zahrani, en el sur de Líbano.



Ambas se encuentran al norte del río Litani, que marca el límite (desde la frontera entre Israel y Líbano) de la zona que debe desmilitarizarse tras el acuerdo de alto el fuego, y que ya había sido establecida como zona de desarme por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU tras la guerra de 2006.



Junto a estas localidades, la ANN denunció un ataque en las inmediaciones de Janta, en el centro del país y próxima a la frontera con Siria.



Hasta el momento no se conocen víctimas mortales de los ataques.



“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel e impedirán cualquier intento de la organización terrorista Hezbollah de reconstituir sus fuerzas de conformidad con los acuerdos de alto el fuego”, finalizó el comunicado castrense.



El frágil acuerdo de alto el fuego se firmó el 27 de noviembre, y estipula la retirada de la organización terrorista Hezbollah, patrocinada por Irán, de la franja comprendida entre el río Litani y la frontera común, así como un refuerzo de la presencia del Ejército libanés en la zona.



Uno de los principales objetivos de ese despliegue es garantizar que ninguna entidad no estatal posea armas en la región fronteriza, principalmente Hezbollah, tal y como estipula la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la anterior guerra de 2006.



Para la parte israelí, el pacto establece su retirada de las áreas libanesas, aunque tanto este como el resto de puntos del acuerdo están muy lejos de ser completados a dos semanas de que finalice el periodo de 60 días estipulado para ello.

