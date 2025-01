Francia acusa a Irán de torturar a los detenidos franceses y pide a sus ciudadanos que no viajen a la República Islámica

El Gobierno francés pide a sus ciudadanos que no viajen a Irán mientras el régimen de Teherán no libere a los tres franceses que mantiene detenidos a su parecer de forma irregular, y que considera por eso “rehenes”.



“La situación de nuestros compatriotas rehenes en Irán es totalmente inadmisible”, subrayó este martes el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en un discurso durante la conferencia de los embajadores, que como cada año reúne en París a los responsables de sus legaciones diplomáticas en todo el mundo.



Barrot denunció que esos “rehenes” se encuentran “en condiciones indignas” que asimiló a “la tortura”, e hizo notar que “la situación ha empeorado” desde el inicio del mandato en julio pasado del actual presidente iraní, Masud Pezeskhian.



Por eso justificó la consigna para que los franceses no vayan a Irán hasta que no sean liberados, y advirtió de que de esa cuestión dependerán las relaciones bilaterales y “el futuro de las sanciones” a las que está sometido el régimen iraní.



Son tres los franceses a los que su Gobierno considera “rehenes de Estado” en Irán. Por una parte están la pareja formada por Cécile Kohler y Jaques Paris, detenidos en la primavera de 2022 acusados de espionaje cuando hacían un viaje turístico.



Por otra, hay un hombre del que las autoridades francesas no han querido revelar su identidad, y del que sólo se conoce su nombre, Olivier.



El pasado mes de junio fue liberado Louis Arnaud, un treintañero que estaba dando una vuelta al mundo cuando fue arrestado en Irán en septiembre de 2022, acusado de haber participado en las protestas por el asesinato a manos de la policía religiosa de Masha Amini, una joven iraní detenida por no llevar el velo de acuerdo con las reglas del régimen. EFE y Aurora





