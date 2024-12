Fatah tumba la propuesta negociada con Hamás para crear un comité de gestión de Gaza

Las negociaciones para la creación de un comité de gobierno independiente en Gaza que las facciones palestinas mantenían en El Cairo tocaron a su fin, cuando Fatah rechazó la propuesta final al no ajustarse a sus demandas, dijeron fuentes del grupo terrorista islámico Hamás.



“Han rechazado la idea, insistían en extender el trabajo de Muhamad Mustafa (el primer ministro de la Autoridad Palestina, en manos de Fatah) en Gaza”, aseguró el miembro del buró político de Hamás, Basem Naim.



En un escueto comunicado, Fatah confirmó haber informado a Egipto de su rechazo de la propuesta para crear el comité, alegando que este “consagra división”, sin dar más detalles sobre el porqué.



Naim dijo que Fatah ha rechazado la creación del comité, que pretendía formarse por una quincena de expertos palestinos independientes a ambas formaciones, a pesar de saber que “Netanyahu rechaza tanto a Fatah como a Hamás” a la hora de gestionar el devastado enclave tras la guerra.



Ambas partes, pero especialmente Hamás, se mostraron positivas la pasada semana respecto a la creación del entonces denominado Comité de Apoyo Comunitario, y aseguraban que sólo faltaba firmar el acuerdo. Para ello debían consensuar quién formaría parte de él, elemento que ha terminado por frustrar las negociaciones.



Hamás denuncia que todo se ha precipitado por la insistencia de los seculares para que Mustafa, primer ministro de la AP en Cisjordania, se extendiera hasta Gaza. Fatah no se ha pronunciado al respecto.



“La alternativa (al comité) es que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) asuma la escena y plena acción política”, dijo Fatah en su comunicado, promoviendo que sea este organismo el que quede al cargo de las conversaciones sobre el futuro de Gaza.



La OLP agrupa a distintos movimientos políticos y paramilitares palestinos, con Fatah como su mayor componente e impulsor. Hamás y otros grupos como la Yihad Islámica Palestina no forman parte de ella.



En su comunicado, Fatah asegura que no pretende cerrar sus canales de negociación con Hamás, si bien considera que la autoridad para negociar el futuro de Gaza debería recaer ahora sobre la OLP. Esto, relataron fuentes palestinas, abarca también las conversaciones con Israel sobre el curso de la guerra.



El primer ministro, Benjamín Netanyahu, rechaza frontalmente una gestión de Gaza a manos de Hamás tras la guerra, por lo que la formación de este organismo independiente planteaba una nueva baza de negociación para el lado palestino.



En una entrevista con Al Aqsa TV, el canal de televisión de Hamás, Naim reprochó que el proyecto nacional palestino ha sido “secuestrado por élites políticas”, así como que quienes han rechazado el acuerdo buscan “descarrilar” el camino hacia la libertad del pueblo palestino.



“De aquellos que firmaron los Acuerdos de Oslo sólo esperamos un acercamiento egoísta que contradice a los intereses nacionales”, dijo el político de Hamás, en un ataque directo a Fatah.



La firma de los Acuerdos de Oslo en 1993 por parte de la OLP, con Fatah como su máximo exponente, con Israel, fue considerada por organizaciones como Hamás una traición a los intereses palestinos, marcando hito en la antagónica relación entre ambos movimientos.



Esta se disparó cuando los islamistas vencieron en las elecciones legislativas palestinas de 2006, que desembocaron en la expulsión de los seculares de Gaza en 2007, mediante un violento golpe de Estado, quedando los gobiernos de los territorios divididos: Hamás en Gaza y la AP, en manos de Fatah, en Cisjordania, sin que los palestinos hayan vuelto a las urnas desde entonces. EFE y Aurora

Navegación de entradas