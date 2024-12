El ministro de Exteriores optimista con Trump y dispuesto a un “diálogo constructivo” con la UE

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, se mostró este lunes optimista ante el inminente mandato del presidente electo de EEUU, Donald Trump, y dijo anhelar un “diálogo constructivo” con la Unión Europea, tras el fin del mandato del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.



“Recordamos cómo fue su primer mandato (de Trump) y vemos a quién nombró para los puestos clave de su gobierno entrante. Esto no significa que habrá acuerdos sobre todos los temas y ningún desacuerdo, pero ciertamente deja lugar al optimismo”, dijo hoy Saar en el discurso inaugural de una sesión del Comité de Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento), según un comunicado de su oficina.



Sobre la UE, Saar recordó que fue Borrel, hipercrítico con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás en Gaza y quien propuso cancelar el acuerdo de asociación en vigor entre Israel y la Unión Europea; propuesta rechazada el pasado 18 de noviembre.



“Bajo la nueva alta representante (la ex primera ministra de Estonia Kaja Kallas) se ha fijado una reunión del consejo de asociación en dos meses en Bruselas, que yo dirigiré. Sin duda, esperamos pasar página hacia un diálogo constructivo con la Unión Europea”, añadió el ministro.



Además, Saar recordó que, por primera vez, los presupuestos de 2025 incluyen fondos para comandar “una campaña básica de diplomacia pública” de cara a la comunidad internacional, y añadió que el Ministerio de Exteriores debe “liderar el esfuerzo global no sólo en el ámbito diplomático, sino también para conseguir el apoyo público”.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora