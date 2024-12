Dos periodistas muertos en ataque “directo” con dron turco en una presa del norte de Siria

Combatientes kurdos del FSD en la presa Tishrin Foto: Qasioun News Agency - https://www.youtube.com/watch?v=HjzAgafyHOY CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Dos periodistas murieron ayer, jueves, en un ataque “directo” lanzado con un dron turco contra las inmediaciones de la presa de Tishrin, en el norte de Siria, informaron este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la agencia de noticias kurda ANHA.



“Dos periodistas murieron como consecuencia del ataque de un avión turco no tripulado contra las inmediaciones de la presa de Tishrin, en las periferia de la ciudad de Kobani, en el este de la provincia de Alepo”, afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



La ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, señaló que los informadores estaban “cubriendo la situación en la zona antes de que el dron les apuntara directamente, lo que les causó la muerte”.



La agencia ANHA, por su parte, identificó a los fallecidos como Jihan Belkin, corresponsal de la agencia, y el periodista Nazim Dashdam, que “llevaban desde el 8 de diciembre informando sobre los ataques de la ocupación turca y sus mercenarios contra la presa de Tishrin y el puente de Qereqozaqê”.



“Nuestros colegas Jihan Belkin y Nazim Dashdan fueron atacados ayer (19 de diciembre de 2024) mientras realizaban sus tareas periodísticas. Un avión no tripulado de la ocupación turca atacó el vehículo en el que viajaban a las 15.20 horas local (12.20 GMT) en la carretera entre la presa de Tishrin y la ciudad de Sirin, lo que provocó su martirio y heridas al conductor del vehículo, Aziz Haj Bozan”, indicó la agencia.



Hasta el momento, Turquía no ha reaccionado ante esta información.



El incidente se produce en medio de la escalada de ataques turcos contra zonas del norte y el este de Siria, en medio de una frágil tregua en la zona de Manbech y ante una posible ofensiva en la ciudad de Kobani.



La presa de Tishrin, con 2 millones de metros cúbicos de agua, provee de electricidad a gran parte del noreste sirio, donde hay áreas bajo el control de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdosirios y enfrentados a los turcos y los rebeldes sirios apoyados por Ankara.



Las FSD tomaron el dominio de la presa en 2015 con la ayuda de la coalición internacional liderada por EE.UU. contra el grupo terrorista Estado Islámico.



Los recientes enfrentamientos se han desencadenado después de que el pasado 8 de diciembre una alianza de insurgentes encabezada por el Organismo de Liberación del Levante, heredero del Frente al Nusra (antigua filial siria de Al Qaeda), derrocara el régimen de Bashar al Assad en Siria.EFE