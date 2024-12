Biden promete no parar hasta lograr la liberación de los rehenes en Gaza

Joe Biden Foto: Casa Blanca / Adam Schultz via Flllickr

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió, durante un evento en la Casa Blanca para celebrar la festividad judía de Janucá, que no parará hasta lograr la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista islámico Hamás en la Franja de Gaza.



“He sacado a más de 100 rehenes y no pararé hasta que todos y cada uno de ellos regresen a casa”, declaró el mandatario desatando una ovación del público, entre los que había representantes de la comunidad judía en Estados Unidos.



Biden, quien el próximo 20 de enero pasará el relevo en el cargo a Donald Trump, reivindicó el acuerdo de un alto el fuego en El Líbano pactado el mes pasado entre Israel y la organización terrorista chií Hezbollah con la mediación de Estados Unidos.



“He dicho muchas veces que sigue siendo férreo mi compromiso con la seguridad del pueblo judío y con el derecho de Israel a existir como un Estado nación independiente”, subrayó el presidente, quien se declaró a sí mismo un “sionista”.



La Administración de Biden ha intentado durante los últimos meses sin éxito que Israel y Hamás pacten un alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes.



Trump ha prometido hacer sufrir un “infierno” a Hamás si no libera a los secuestrados estadounidenses antes de su investidura del 20 de enero. EFE y Aurora