Yuval Ne’eman (1925 -2006) – físico teórico, científico militar y político israelí

4 diciembre, 2022

Fue ministro de Ciencia y Desarrollo en la década de 1980 y principios de la de 1990.

Nació en Tel Aviv durante la era del Mandato, se graduó de la escuela secundaria a la edad de 15 años y estudió ingeniería mecánica en Technion.

Presidente de la Universidad de Tel Aviv de 1971 a 1977. Recibió el Premio Israel en el campo de las ciencias exactas, que devolvió en 1992 en protesta por la concesión del Premio Israel a Emile Habibi (escritor y político árabe israelí miembro del partido comunista), el Premio Albert Einstein, la Medalla Wigner, y el Premio EMET de Artes, Ciencias y Cultura.

A la edad de 15 años, Ne’eman también se unió a la Haganá. Durante la guerra árabe-israelí de 1948 sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como subcomandante de batallón, luego como oficial de operaciones de Tel Aviv y comandante de la Brigada Givati.

Más tarde (1952-1954) se desempeñó como comandante Adjunto del Departamento de Operaciones del Estado Mayor General, comandante del Departamento de Planificación de las FDI. En este cargo, ayudó a organizar las FDI en un ejército basado en reservistas, desarrolló el sistema de movilización y escribió el primer borrador de la doctrina de defensa de Israel.

Entre 1958 y 1960, Ne’eman fue agregado de las FDI en Gran Bretaña, donde también estudió para obtener un doctorado en física bajo la supervisión del ganador del Premio Nobel de Física de 1979, Abdus Salam, en el Imperial College de Londres. En 1961, fue desmovilizado de las FDI con el rango de coronel.

En 1981, Ne’eman se convirtió en miembro fundador del Consejo Cultural Mundial.

Entre 1998 y 2002, Ne’eman fue el director de la Asociación de Ingenieros de Israel.



Carrera científica

Uno de sus mayores logros en física fue su descubrimiento en 1961 de la clasificación de los hadrones* a través de la simetría de sabor SU(3), ahora denominada Vía Óctuple, que también fue propuesta de forma independiente por Murray Gell-Mann. Esta simetría SU(3) sentó las bases del modelo de quarks**, propuesto por Gell-Mann y George Zweig en 1964 (independientemente el uno del otro).

* Un hadrón es una partícula subatómica formada por quarks que permanecen unidos debido a la interacción nuclear fuerte entre ellos.

** En física de partículas, los cuarks​​ o quarks​​ son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones.

Ne’eman fue fundador y director de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Tel Aviv de 1965 a 1972, presidente de la Universidad de Tel Aviv de 1971 a 1977 (después de George S. Wise y sucedido por Haim Ben-Shahar) y director de su Instituto Sackler de Estudios Avanzados de 1979 a 1997. También fue codirector (junto con Sudarshan) del Centro de Teoría de Partículas de la Universidad de Texas, Austin de 1968 a 1990. Era un firme creyente en la importancia de la investigación espacial y los satélites para el futuro económico y la seguridad de Israel, y así fundó la Agencia Espacial de Israel en 1983, que presidió casi hasta su muerte. También sirvió en la Comisión de Energía Atómica de Israel de 1965 a 1984 y ocupó el cargo de director científico en sus instalaciones de Soreq. Fue científico jefe del Ministerio de Defensa de 1974 a 1976.

Premios y honores

• En 1969, Ne’eman recibió el Premio Israel en el campo de las ciencias exactas que devolvió en 1992 en protesta por la concesión del Premio Israel a Emile Habibi (escritor y político árabe israelí miembro del partido comunista).

• En 1970, recibió el Premio Albert Einstein por su contribución única en el campo de la física.

• En 1972, fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias.

• En 1984, recibió la Medalla Wigner, que se otorga cada 2 años por “contribuciones sobresalientes a la comprensión de la física a través de la teoría de grupos”.

• En 2003 recibió el Premio EMET de Artes, Ciencias y Cultura por su contribución pionera en el desciframiento del núcleo atómico y sus componentes, y por su enorme contribución científica al desarrollo de la física subatómica en Israel.

También fue galardonado con la Medalla del Colegio de Francia y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de Francia (París, 1972), la Medalla Wigner (Estambul-Austin, 1982), el Premio de Ciencias Birla (Hyderabad, 1998) y premios adicionales y honoríficos. doctorados de universidades de Europa y EE.UU.

Carrera política

A fines de la década de 1970, Ne’eman fundó Tehiya, una escisión de derecha del Likud, formada en oposición al apoyo de Menachem Begin a las conversaciones de Camp David que allanaron el camino para la paz con Egipto y la evacuación de Yamit. Fue elegido miembro de la Knéset en las elecciones de 1981 en las que Tehiya obtuvo tres escaños. El partido se unió a la coalición de Begin aproximadamente un año después de las elecciones y Ne’eman fue nombrado ministro de Ciencia y Desarrollo, cargo que luego cambió a ministro de Ciencia y Tecnología.

Conservó su escaño en las elecciones de 1984, pero Tehiya no fue incluido en la gran coalición formada por el Alineamiento y el Likud. Después de las elecciones de 1988, Tehiya fue nuevamente excluido de la coalición gobernante. Ne’eman renunció a la Knéset el 31 de enero de 1990 y fue reemplazado por Gershon Shafat. Sin embargo, Tehiya se unió al gobierno en junio después de que la Alineación se fuera, y fue nombrado ministro de Energía e Infraestructura y ministro de Ciencia y Tecnología a pesar de no retomar su asiento en la Knéset. Perdió su cargo ministerial tras las elecciones de 1992 y no volvió a la política.

Fuente: Wikipedia