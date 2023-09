You are so not invited to my bat mitzvah, la última película de Adam Sandler que rompe récords con su buena recepción por parte del público

5 septiembre, 2023

Según la página Rotten Tomatoes, el filme recientemente estrenado es el mejor calificado por la audiencia de toda la carrera del actor.

La carrera de Adam Sandler parecía no tener lugar para seguir creciendo. Considerado como uno de los actores cómicos más importantes de las últimas décadas, muchas de sus películas fueron además éxitos de taquilla, con una recaudación cercana a los dos mil millones de dólares.

Y sin embargo, You are so not invited to my bat mitzvah, su último estreno logró transformarse en su película mejor valorada según la consideración del público en la plataforma Rotten Tomatoes. El estreno de Netflix es una comedia que cuenta el detrás de escena de una bat mitzvá, la ceremonia de paso a la adultez judía.

La película obtuvo un 96% de aceptación en la web, y además, alcanzó buenos números de reproducción en las plataformas de streaming. Sus resultados en Rotten Tomatoes superan a filmes como Uncut Gems o Billy Madison, dos hitos en la trayectoria de Sandler.



Sammi Cohen, el director de la película, afirmó que lo que estaba sucediendo con el estreno, además de haber podido trabajar con Sandler, era «un sueño hecho realidad».

«Es un poco surrealista y tardé en asimilarlo. Crecí amando Billy Madison y admirando a [Sandler]. No tiene nada que ver con que sea judío. Es simplemente un icono. Así que sí, todo ha sido muy surrealista y asombroso», dijo el director.