Yihad Islámica Palestina muestra por primera vez con vida al rehén en Gaza Rom Braslavski

La Yihad Islámica Palestina difundió este miércoles por primera vez un vídeo del rehén en Gaza Rom Braslavski, después de que la primera seña de que estaba vivo la diera uno de los cautivos liberados durante el alto el fuego en febrero, que aseguraba que lo había visto durante su secuestro.

En el vídeo, Braslavski, de 21 años, aparece pálido y ojeroso apelando enfadado a cámara y asegurando padecer enfermedades de la piel y dolores diarios: “Estoy enfermo todo el tiempo, enfermo, enfermo, enfermo, mirad lo que le ha pasado a mi cuerpo. Todos los días me rasco la piel, me duele todo el día. No sé qué es esta enfermedad, por mi cuerpo tengo manchas rojas”.

Estos vídeos constituyen una herramienta de extorsión habitual de las organizaciones terroristas palestinas de la Franja hacia Israel para que la guerra toque a su fin, y los rehenes que han sido liberados de Gaza en los últimos meses aseguran que están guionados.

Rom Braslavski es uno de los 59 rehenes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza y uno de los 24 que las autoridades israelíes estiman vivos.

Fue capturado, como otras 250 personas, el 7 de octubre de 2023 en el ataque de los terroristas gazatíes, liderados por Hamás, contra territorio israelí. Braslavski estaba trabajando entonces como miembro de seguridad en el festival de música Nova, que se celebraba a apenas cinco kilómetros de Gaza y que fue escenario de una de las mayores masacres de la jornada.