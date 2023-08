Yeshayahu (Shaike) Goldstein-Ophir actor de cine y comediante israelí, y el primer mimo del país

26 agosto, 2023

Conocido como Shaike Ophir (1929-1987 nació en el seno de una tradicional familia de Jerusalén, cuyas raíces en la ciudad se remontan a mediados del siglo XIX.

De adolescente comenzó a estudiar actuación, pero dejó la escuela en los años 1940 para unirse al Palmaj (unidad de élite integrada en el Haganá, el ejército no oficial del Yishuv (comunidad judía) durante el Mandato Británico de Palestina). Durante la guerra árabe-israelí de 1948 escoltó convoyes a la ciudad sitiada de Jerusalén, y participó en batallas navales.

Se casó dos veces y tuvo dos hijos, uno de cada esposa. Tanto su hija Karin como su hijo Elad son actores.

Era un fumador empedernido y murió de cáncer de pulmón en 1987, a los 58 años de edad.

Gracias a sus habilidades cómicas fue aceptado en el Chezbatron, un grupo de entretenimiento del ejército.​ En la década de 1950, se hizo reconocido como artista multidisciplinario. Incluso grabó algunas canciones en este período. A finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, fue estrella invitada en varios programas estadounidenses como Shirley Temple’s Storybook y Alfred Hitchcock presenta (en el episodio “The Waxwork”). En sus presentaciones y películas fuera de Israel usaba el nombre Shai K. Ophir.

Shaike Ophir en el Palmaj. Foto: Wikipedia – Dominio Público

Actuó en 28 películas, escribió, dirigió y protagonizó numerosos shows de variedades y fue un destacado mimo, habiendo estudiado con el famoso mimo francés Étienne Decroux, también maestro de Marcel Marceau, junto al cual actuaría Ophir.​ Fundó su propia compañía de mimos en Israel.​ Consiguió fama internacional con la película Ha-Shoter Azoulay (conocida en español como El policía, donde interpretaba al protagonista, el policía Azoulay), dirigida por Ephraim Kishón, que ganó un Globo Dorado como Mejor Película en Lengua Extranjera (1972) y estuvo nominada a un premio Óscar como mejor película en habla no inglesa en el mismo año. También actuó en otras películas del mismo director, entre ellas Ervinka, El canal de Blaumilch y The Fox in the Chicken Coop, y la película de 1973 de Moshé Mizrahi, Abu el banat (Vamos a por el… niño). En 1977 protagoniza Ha-Gan (El jardín) junto a Melanie Griffith.

En 1985, protagonizó en una adaptación teatral de la novela infantil King Matt the First, de Janusz Korczak, donde interpretó siete papeles distintos. Esta obra fue muy exitosa y estuvo en cartelera tres años. En esta época Ophir fue diagnosticado con cáncer de pulmón, del que moriría en 1987. En teatro también se desempeñó como director del grupo de comedia HaGashash HaHiver, y también escribió mucho material cómico para ellos. También dirigió la película israelí Hamesh Ma’ot Elef Shahor, y escribió el guion de 4 películas. Escribió y actuó en muchos sketchs y rutinas cómicas, de las cuales varias son todavía populares en Israel hoy.

Asimismo fue parte del reparto de la película de Chuck Norris, The Delta Force.

Fuente: Wikipedia