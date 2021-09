Yair Lapid, contra la posible reapertura del consulado estadounidense en Jerusalén Oriental

1 septiembre, 2021

El ministro de Relaciones Exteriores también deslizó críticas a la retirada estadounidense de Afganistán.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos reabra su consulado en Jerusalén para Palestina. Según el funcionario, se trata de una «mala idea».

«Creemos que es una mala idea y le hemos dicho a Estados Unidos que creemos que es una mala idea», afirmó Lapid. La reapertura «enviará el mensaje equivocado, no solo a la región, no solo a los palestinos, sino también a otros países, y no queremos que esto suceda», abundó el experiodista.

«Y además, tenemos una estructura interesante pero delicada de nuestro gobierno y creemos que esto podría desestabilizar a este gobierno y no creo que la administración estadounidense quiera que esto suceda«, agregó en relación a las tensiones al interior de la coalición de gobierno.

La reapertura del consulado fue parte de las charlas entre Joe Biden y Naftalí Bennett. Durante la reunión entre los mandatarios, el demócrata avisó que la reapertura de la misión diplomática sigue en sus planes. El consulado había sido cerrado durante el gobierno de su antecesor, Donald Trump.

Funcionarios israelíes aseguraron que Biden pensaba hacerlo en mayo, pero decidió postergarlo para evitar tensionar aún más al gobierno israelí. Según estos reportes, se esperaría primero a la aprobación de los presupuestos en noviembre, un test importante para el gobierno.

Por otro lado, Lapid también se refirió a Afganistán. De manera velada, el ministro deslizó críticas a la retirada de Estados Unidos.

«Probablemente fue la decisión correcta que no se tomó de la manera correcta. Sin embargo, sugiero que todos escuchen el último discurso del presidente Biden sobre la necesidad de la medida en sí», dijo Lapid.

«No creo que todavía comprendamos completamente todas las consecuencias de este movimiento, de este retroceso, creo que deberíamos esperar un poco antes de sacar conclusiones precipitadas«, analizó en relación a los efectos regionales del regreso del Talibán.