¿Y ellas qué?

David A. Rosenthal

Lo del 7 de octubre es más que un hito para el mundo, es la vulnerabilidad de Occidente, representado por Israel en el Próximo Oriente.

Sin embargo, muy lamentable es, que el mismo Occidente en buena parte está en contra del único Estado hebreo que existe sobre la faz de la tierra, lo que llevaría a deducir que los hebreos o judíos no son muy bien recibidos en algunos lugares. Lugares comunes incluso. Y, es que dentro de los terribles, atroces, inhumanos, sanguinarios e inenarrables como aún desconocidos eventos para quienes no los quieren comprender, dejan una herida abierta sobre un crimen de lesa humanidad contra la mujer. Pero ¿no se logra ver a las “feministas” (casi en su totalidad de izquierdas) abogar por la voz enmudecida de las israelíes y judías que fueron violadas, torturadas y asesinadas?

Israelíes, y también judías originarias de diferentes lugares del mundo, entre niñas, ancianas, adolescentes e incluso bebés, sí, bebés. Pero, así haya registro de todo tipo y los hechos hayan sido tan recientes que todavía se puede escuchar la fresca narrativa de los hechos. La sangre esta fresca y las lágrimas de todas aquellas mártires gritan por justicia, y se puede escuchar en las plácidas calles de Israel.

No se ven a las organizaciones no gubernamentales, ni a las demás instituciones que abogan por los derechos humanos y por los derechos de la mujer en específico, pronunciándose a favor de lo injustificable, que sería en este caso, darles razón a los hechos horrorosos que acaecieron hace tres meses, el 7 de octubre del 2023. También es criminal, no rechazar y reprender lo que hizo el grupo terrorista Hamás, con el apoyo completo de Irán y de Hezbollah, y, quien sabe de quien más.

Los desdichados hechos del 7/10 revelaron una vez más que Israel está destinado a ser un faro aislado entre las naciones, y que las 7 naciones enemigas se mantienen firmes, hoy multiplicadas en cientos.

Quien no quiera oír que no oiga, pero la verdad es solo una, y en mayor medida cuando la mentira es tan descarada y va en picada, como debe de ser.

Los servicios especializados en la identificación de víctimas de desastres, Zaca (Zihuy Korbanot Assona) encontraron a una mujer embarazada fusilada, en su vientre abierto un feto apuñalado. Nunca habían visto algo así los rescatistas que la encontraron, y habían visto mucho.

De los relatos de los sobrevivientes que tuvieron la desdicha de estar en aquellos momentos pero que su destino era poder continuar con sus vidas y ser testigos como dar testimonio de semejantes vejámenes en contra de un grupo de individuos inocentes que fueron vulnerados de todas las formas y asesinados por ser israelíes y judíos.

En el caso de las féminas, casi que la totalidad fue violentada sexualmente. Se encontraron chicas con la pelvis rota, destrozada. Con clavos en los muslos, y hasta mutiladas en los genitales. A otras chicas que sobrevivieron y no fueron secuestradas, se les encontró sin ropa interior, traumadas, sin poder ni hablar, con llanto interno, y en shock.

En los vídeos que los mismos terroristas subieron a sus pavorosas redes sociales se pueden ver chicas ensangrentadas en las zonas más nobles. También, se puede ver los cadáveres en la mayoría de los casos destrozados e incluso incinerados, sin ropa interior o con la ropa interior bajada. Se pueden ver todos los signos de tortura en los mismos, y las expresiones en sus rostros que son fáciles de imaginar. Es decir, la expresión de la desesperanza y el máximo sufrimiento.

Que doloroso que asimismo la mayoría de las organizaciones occidentales en pro de la mujer, no hagan nada sobre esto, pero es que los medios también se empeñan por lo general de difuminar el papel y la situación de Israel, que ha tenido a lo largos de los años que defenderse de enemigos que tienen varios tentáculos y que atacan desde todos los medios posibles a la única democracia del Medio Oriente.

En conclusión, lo que demuestran las “feministas” es que su causa esta politizada, e infiltrada por una ideología podrida. Al igual, deja ver la doble moral que hay y, sobre todo, lo “políticamente correcto” de su discurso hipócrita y sin verdadero fundamento. Poco o nulo.

Twitter: @rosenthaaldavid

Compartir