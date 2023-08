“We Will Rock You” de QUEEN & Ben Elton

10 agosto, 2023

Uno de los musicales más exitosos del mundo llega por primera vez en Israel, basado en los 24 grandes éxitos de la banda QUEEN. Se presenta en el Hogar de la Ópera - Centro de Artes Escénicas.

Por Chiquita Levov

Fotos: Stuart Glover. Video: Salador Mundial

La idea del musical nació en Venecia en 1996 cuando los miembros de la banda QUEEN Brian May y Roger Taylor se encontraron con el actor de cine Robert De Niro quien decidió colaborar en una poderosa producción teatral. Desde 2002, el musical “We Will Rock You” se convirtió en un gran éxito, recibió muchos elogios en todo el mundo y rompió récords. Ha sido visto por más de 20 millones de fans en 28 países. Lo que no debe sorprender ya que es un espectáculo con 55 participantes, cantantes, actores, bailarines, músicos, miembros del personal y unas cien toneladas de equipos que llegarán a Israel por aire y mar. La sensacional producción de la banda QUEEN y Ben Elton llega en el marco de una nueva gira internacional y los empresarios Yoav Zemach y Uri Ofer de la productora “Sh. Zemach Ltd” la traen a Israel para presentarla en el Hogar de la Opera de Tel Aviv. Entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre en varios horarios.

Más datos y entradas: https://www.israel-opera.co.il/eng/

De la producción nos informan que “El musical que viene a Israel será similar en calidad y estándares a los presentados en Londres y Nueva York, magnifica decoración, amplificación de alta calidad, iluminación impresionante, vestuario espectacular. Y todo ello coronado por una experiencia escénica potente y teatral”. Las canciones tanto la letra como la musica son de la banda QUEEN. La historia y la obra fueron escritas por Ben Elton. El director es Nick Winston, nominado al Premio Laurence Olivier y la escenografía de Tom Roger. Recordemos que el musical se presentó por primera vez en Londres durante 12 años consecutivos. Aquí se presenta en ingles pero con subtítulos en hebreo.

La trama tiene lugar en un mundo futurista en un planeta que alguna vez se llamó Tierra y fue controlado por la corporación “Globalsoft”. En una era donde los algoritmos (computadoras y progreso) saben predecir prioridades y gustos, o sea una realidad de cultura Global donde todos ven las mismas películas, usan la misma ropa, escuchan la misma música computarizada y está prohibido el uso de instrumentos musicales. Pero la resistencia y la protesta despiertan a través de una pareja de jóvenes revolucionarios que emprenden una travesía para devolver al mundo la libertad de pensamiento, expresión, moda, música y salvar el rock and roll mundial, y aquí es donde entra el público en escena. Y los éxitos de Rock de la mítica banda suben al escenario. La historia está llena de humor y es un musical que corresponde a nuestro tiempo.