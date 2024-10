We Will Dance Again, el festival en Buenos Aires para recordar el 7 de octubre

A casi un año del fatídico ataque terrorista en Israel perpetrado por Hamás, el domingo 6 de octubre se celebrará en Buenos Aires el festival We Will Dance Again, para conmemorar a las víctimas del terror.

El evento comenzará a las 18.30 de domingo y durará hasta las 00.29. Por la diferencia horaria, será exactamente a las 6.29 en Israel, horario en el que los terroristas de Hamás atacaron el festival NOVA, asesinando 260 personas y dejando varios heridos y secuestrados.

«No es solo un festival, es un acto de resiliencia», señala la página oficial del festival. «La herida sigue abierta, pero no vamos a permitir que nos paralice».

Alan Kronik, organizador del evento, explica que «la propuesta es muy simple y muy potente: bailar lo más fuerte posible por todos aquellos que ya no están, por los que no están, por los que aún no están«.

El proyecto es creación de jóvenes que decidieron rendir su propio homenaje. “Fue un proyecto que nació muy de abajo hacia arriba”, explica Kronik, que destaca que la organización no esta a cargo de una institución formal.

Los tickets se consiguen en la plataforma Bombo, y con él también se accede a la dirección del espacio, que se mantiene secreta. “Las personas que compren la entrada van a saberlo, pero por temas logísticos queremos que se mantenga entre los asistentes”, explicó Kronik.

Todo lo recaudado, destacan desde la organización, será donado a organizaciones de beneficiencia argentinas. Además, los organizadores prometen que se trata del primer festival pero no el último: «Cada año en esta fecha, vamos a ser cientos o miles, bailando por ellos; porque bailar es nuestro acto de resistencia, nuestro grito de unidad, nuestra manera de convertir la tragedia en fuerza».

