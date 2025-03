Voces israelíes se alzan contra Qatar y su apoyo al terrorismo islamista: cuatro desafíos para la Administración Trump

Por Yigal Carmon

Finalmente, tras años de silencio sobre el apoyo qatarí a la Franja de Gaza gobernada por Hamás y un año y medio después del inicio de la guerra, en los medios israelíes se alzan voces contra Qatar. El objetivo de estas voces, que son de naturaleza política, es principalmente ir contra el primer ministro Biniamín Netanyahu, quien lideró la intervención qatarí en Gaza y la construcción del poder de Hamás, incluidos 500 kilómetros de túneles, miles de cohetes y 30.000 combatientes (asesinos). [1]

A lo largo de los años, todos los políticos israelíes y los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel apoyaron la política del primer ministro Netanyahu; una excepción fue Avigdor Liberman, que dimitió por esta política en 2018. Entre los antiguos círculos de inteligencia, el mundo académico y los institutos de investigación, MEMRI fue el único que, durante años, criticó duramente el envío de dinero a Qatar a la Gaza gobernada por Hamás y advirtió de un inminente estallido. Un ejemplo de ello es la entrevista que concedí en 2021 titulada “La boda de sangre de Netanyahu y Qatar”. [2]

Entre los investigadores individuales, fue el Dr. Yossi Shain, profesor de Ciencias Políticas de la Cátedra Rómulo Betancourt en la Universidad de Tel Aviv, quien criticó la doble cara de Qatar. [3]

Entre los funcionarios israelíes, el embajador Ron Prosor fue el único que criticó la implicación de Qatar en el apoyo al terrorismo internacional y que se permitiera la política gubernamental de enviar dinero en esa dirección. Prosor escribió en el periódico The New York Times: «En los últimos años, los jeques de Doha, la capital de Qatar, han canalizado cientos de millones de dólares a Gaza. Cada uno de los túneles y cohetes de Hamás bien podría haber tenido un cartel que dijera ‘Hecho posible gracias a una generosa donación del emir de Qatar’». [4]

Un sector que guarda silencio sobre Qatar es el gobierno israelí. Netanyahu, que no critica a Qatar, y sus ministros y asistentes, algunos de los cuales supuestamente trabajaban para Qatar mientras ocupaban cargos en la Oficina del Primer Ministro. Entre los políticos que han alzado la voz últimamente se encuentran los ministros Nir Barkat, Eli Cohen y Amichai Chikli.

Se publicará más información sobre este tema en un informe separado, que citará a todos los líderes militares y políticos israelíes, así como a institutos de investigación y figuras públicas individuales que apoyaron la política de Netanyahu en vídeo, audio e impresos.

El nuevo enfoque israelí apunta más a Netanyahu que al concepto irracional y delirante dominante en el público israelí de que la ideología religiosa fanática de Hamás se puede comprar con dinero.

La reacción qatarí

La familia gobernante qatarí, al darse cuenta de este cambio y preocuparse por sus consecuencias, publicó un documento [5] que describe su apoyo a Hamás como un proceso aprobado y además buscado por Israel, Estados Unidos, Europa y Tony Blair, quienes – según el artículo – apoyaban las relaciones con Hamás. Ello impulsó, según afirma la familia gobernante, un proceso de moderación en las posiciones políticas de Hamás, una aseveración totalmente desmentida por los ataques del 7 de octubre, con su objetivo de liberar a Palestina desde el río hasta el mar.

Se puede evaluar que la declaración de defensa de Qatar representa las crecientes preocupaciones de la familia gobernante qatarí de que una vez que se revele el verdadero papel de Qatar en la acumulación de poder de Hamás y la posterior masacre del 7 de octubre de 1.200 civiles israelíes – hombres, mujeres y niños – esto pondrá en peligro no sólo la supervivencia de la familia gobernante qatarí, sino su propia existencia.

Además, una vez que se revele el verdadero papel de Qatar en los ataques del 11 de septiembre, con sus casi 3.000 víctimas, así como otros casos de terrorismo antiamericano patrocinados por el cerebro del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed – un ex empleado del gobierno qatarí que ahora espera juicio en la Bahía de Guantánamo – se podrá evaluar que esto pondrá en peligro no sólo la supervivencia del régimen qatarí, sino también su propia existencia.

Cabe mencionar que MEMRI es el único instituto de investigación que señala la responsabilidad de Qatar por los ataques del 11 de septiembre y muchos otros ataques antiamericanos, basándose en documentos del Gobierno estadounidense y en la propia admisión de Khalid Sheikh Mohammed. [6]

Doha no puede defenderse con el Acuerdo de Cooperación para la Aplicación de la Ley entre Estados Unidos y Qatar firmado con la administración Biden en su último mes, porque es un acuerdo que compromete la seguridad y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. [7] Qatar tampoco puede defenderse sobre la base de la designación de exención de visa con la Administración Biden en su último mes, ya que se basó en un proceso defectuoso de verificación de la elegibilidad de ese país como estado antiterrorista [8] ya que, como todos saben a esta altura, apoyaron no solo a Hamás y los talibanes, sino también a todas las organizaciones y movimientos terroristas islamistas (para más información sobre este tema, consulte el Qatar Monitoring Project y sus siete publicaciones semanales). [9] Además, Qatar no ha explicado el hecho de que Al-Jazeera ignoró una orden del Departamento de Justicia de registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) [10] debido a la propiedad del Gobierno qatarí del canal. Tampoco tiene una explicación para haber contratado al ex agente de la CIA Kevin Chalker para espiar a legisladores estadounidenses – al senador Tom Cotton, al senador Ted Cruz y al representante Mario Díaz-Balart, así como al ex representante Ed Royce – que se oponen a Hamás y a la Hermandad Musulmana. [11]

*Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.

[1] Véase MEMRI Daily Brief No. 657: ¿Nunca más? Cómo prevenir la próxima crisis 7 de octubre, 7 de octubre de 2024.

[2] Véase MEMRI Daily Brief No. 642 de los archivos de MEMRI: La boda de sangre de Netanyahu y Qatar – Análisis del presidente de MEMRI, Yigal Carmon, 21 de mayo de 2021, 26 de agosto de 2024.

[3] The-american-interest.com/2014/09/12/the-two-faces-of-qatar, 12 de septiembre de 2024.

[4] Nytimes.com/2014/08/25/opinion/qatar-club-med-for-terrorists.html, 25 de agosto de 2014.

[5] Dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/the-israeli-campaign-against-qatar- Because-of-its-role-in-supporting-gaza-and-the-ceasefire.aspx,

[6] Véase MEMRI Daily Brief No. 630: Qatar es responsable de los 2.977 asesinatos de Khalid Sheikh Mohammad el 11 de septiembre: esos son solo algunos de los 31 ataques y complots que describió en su propia confesión, 5 de agosto de 2024.

[7] Véase MEMRI Daily Brief No. 724: El acuerdo de cooperación entre Qatar y Estados Unidos en materia de aplicación de la ley, firmado en los últimos meses de la administración Biden aparentemente para mejorar la lucha contra el terrorismo, compromete los derechos y las libertades de los estadounidenses, mientras que Qatar todavía alberga una sede terrorista, 24 de febrero de 2025.

[8] Véase MEMRI Daily Brief No. 726: La designación de Qatar por parte de Estados Unidos en el Programa de Exención de Visas de la Administración Biden en sus últimos meses no cumple con los ‘estrictos requisitos de seguridad’, como afirmaron el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Mayorkas, y el Secretario de Estado, Blinken, 25 de febrero de 2025.

[9] Véase MEMRI Daily Brief No. 685: El Proyecto Qatar Monitor (QMP): un nuevo proyecto de MEMRI en defensa de EE. UU. y el mundo occidental, con las Actualizaciones Semanales de Qatar (QWU) No. 1-7, 14 de febrero de 2025.

[10] Empowr.us/wp-content/uploads/2023/01/2020-09-14-DOJ-Jay-Bratt-to-DLA-Piper-Al-Jazeera-FARA-Registration.pdf, 14 de septiembre de 2020; Nytimes.com/2020/09/15/business/media/aj-al-jazeera-fara.html, 15 de septiembre de 2020.

[11] Véase MEMRI Daily Brief No. 565: El embajador de Qatar en Estados Unidos presuntamente estuvo involucrado en el soborno a un ministro francés y en el espionaje a legisladores estadounidenses , 22 de enero de 2024.

Fuente: MEMRI

Las opiniones expresadas en las publicaciones de Aurora son solamente del autor