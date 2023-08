Vittorio Gassman, Il Mattatore

23 agosto, 2023

Actor y director italiano de teatro y cine. Es considerado uno de los más grandes actores italianos, cuya carrera incluye tanto importantes producciones como decenas de divertimentos.

En 2012 Alessandro Gassmann, hijo de Vittorio y la actriz francesa Juliette Mayniel, agregó una “n” al apellido para recuperar sus raíces judías (durante el nazismo su abuela eliminó la letra de su apellido familiar para disimular el origen judío de la familia).

Vittorio Gassman (1922-2000), su padre era miembro de una rica familia alemana y su madre una italiana de origen judío de la ciudad de Pisa. Se trasladó a Roma siendo joven, donde empezó sus estudios en la Accademia Nazionale d’Arte Drammatica donde se formaron también otras importantes figuras del cine y teatro italiano, tales como Tino Buazzelli, Adolfo Celi, Rossella Falk, Nino Manfredi, Rina Morelli, Lea Padovani, Elio Pandolfi, Paolo Panelli, Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Paolo Stoppa, Gianrico Tedeschi, Monica Vitti, y muchos otros. Su debut se produjo en Milán, en 1942, con Alda Borelli en la obra teatral Nemica (enemiga) de Niccodemi. En Roma formó después equipo artístico con Tino Carraro y Ernesto Calindri en el Teatro Eliseo, equipo que sería famoso. Con ellos Gassman actuó en una serie de obras que iban desde la comedia burguesa hasta el teatro más sofisticado intelectualmente, sin ninguna aparente dificultad para transitar entre papeles tan diferentes.

En 1946 hizo su debut en el cine en Preludio d’amore; al año siguiente, apareció ya en cinco películas. En 1948, su famosa interpretación en Riso amaro (Arroz amargo) demostró su pasión por el cine y su capacidad para resultar eficiente en el cine tanto como en el teatro.

Fue con la compañía de Luchino Visconti con quien Gassman alcanzó su mayor éxito, junto con Stoppa, Rina Morelli y Paola Borboni. Interpretó un vigoroso Kowalski en la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado Deseo, participó en el estreno italiano de Muerte de un viajante, de Miller y resultó brillante en el papel de Ganímedes (el personaje Rosalinda disfrazado de hombre) en As You Like It (Como gustéis) de William Shakespeare y en el Oreste de Vittorio Alfieri. A continuación se unió al Teatro Nazionale, con Arnoldo Foà, Massimo Girotti y Tommaso Salvini, para un exitoso Peer Gynt (de Ibsen).

Con Luigi Squarzina en 1952 cofundó y codirigió el Teatro de Arte Italiano produciendo la primera versión completa de Hamlet y después obras como Seneca’s Tieste o Eschilo, los persas.

El año 1956 fue un año clave en su carrera: Gassman actuó en Otelo con el memorable Salvo Randone, con el que intercambió los roles de Moor y Yago. Poco después hizo la serie de televisión Il matattore (El matador), y a partir de ahí fue apodado así hasta su muerte. Ese mismo año dirigió y actuó en una película dedicada al teatro que era una versión de Kean.

Un verdadero perfeccionista, siempre odió la dicción imperfecta o las imperfecciones dialectales, pero fue también capaz de interpretar, perfectamente y cuando era necesario, la mayor parte de los numerosos dialectos e inflexiones del italiano. Aceptó el desafío de dirigir Aldechi, una de las menos conocidas y una de las más difíciles obras de Alessandro Manzoni. Hizo una gira con esta obra, que vieron medio millón de personas, expandiéndose fuera de Italia con su Teattro Popolare Itinerante (una nueva edición del famoso teatro Carro di Tespi.

Sus producciones incluyen autores famosos del siglo XX, y muchos clásicos como Shakespeare, Dostoievski y los griegos. También fundó una escuela de teatro en Florencia, que formó a muchos de los actores más talentosos de esta generación.

En el cine, trabajó mucho tanto en Italia como en el extranjero. Su carisma y su fluidez en el inglés le permitieron hacer muchos papeles para producciones de Hollywood: desde Rhapsody (1954) con Elizabeth Taylor y La Guerra y paz (1956) con Henry Fonda, Audrey Hepburn y Mel Ferrer, hasta Sleepers (1996), donde se codeó con Robert De Niro, Dustin Hoffman y Brad Pitt. En Hollywood conoció a Shelley Winters y se casó con ella, para luego divorciarse a su regreso a Italia.

Aunque tuvo mucho éxito en el cine, Gassman nunca dejó el teatro. En un momento de su carrera, añadió la poesía a su repertorio, trayendo de esta manera obras extranjeras a Italia.

Gassman se casó con las siguientes actrices:

Nora Ricci (con quien tuvo a Paola Gassmann, actriz y esposa de Ugo Pagliai);

Shelley Winters (con quien tuvo a Vittoria);

Juliette Maynel (con quien tuvo a Alessandro, también actor) y, por último,

Diletta D’Andrea (con quien tuvo a Jacopo).

Gassman era un hombre de emociones intensas y un honesto intelecto; su notable sentido del humor y su propia ironía, hizo que en los años noventa actuara en la popular serie de televisión Túnel, en la cual recitaba seriamente el recibo del gas o de la luz o instrucciones de uso. Lo hacía de la misma manera que cuando recitaba La divina comedia de Dante, la cual le había hecho famoso.

Aclamado como actor, su vida fue también bastante discutida por sus divorcios (un escándalo en los años cincuenta y sesenta), y por su posterior ateísmo. En sus apariciones públicas siempre hacía un comentario original o inconveniente con la intención de molestar a ciertas clases sociales. Se ganó enemigos en el mundo de las artes por esas mismas razones.

En 1988 ganó Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

En 1997 Vittorio Gassmann fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

En sus últimos años sufrió de depresión. El director español Jaime Camino le dirigió en El largo invierno (1992) y declaró que pese a tal enfermedad, Gassman trabajó de manera muy profesional.

Fuente: Wikipedia