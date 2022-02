Vientos de Guerra…con refugio

21 febrero, 2022

Tenemos varias semanas de tensión internacional por lo que pueda ocurrir entre Rusia y Ucrania.

Elías Farache S.

La movilización de tropas rusas en la frontera hace pensar una invasión inminente, la misma que ha sido pronosticada en repetidas ocasiones sin que se haya concretado. Al momento de escribir esta nota, es evidente una escalada en el conflicto, con explosiones, víctimas y el cierre de algún espacio aéreo en la zona.

No se entiende con exactitud el motivo de esta situación entre Rusia y Ucrania. Los analistas no aciertan a comprender qué es lo que realmente quiere el presidente Vladimir Putin. Quizás Rusia quiere recuperar el perfil de poderío imperial de otrora, pero aún así todo esto parece ilógico. En plena segunda década del siglo XXI, con la historia fresca de las guerras pasadas, con arsenales nucleares que son atemorizantes, con la información fluyendo en tiempo real, esto no parece ser real.

Pero lo es. Y muchos países han retirado su personal diplomático de Ucrania, además de recomendar a sus ciudadanos salir del país. Israel ha hecho lo propio con sus nacionales, y de manera muy vehemente advierte a los israelíes que están en Ucrania de la necesidad de volver a casa y evitar los peligros de una guerra. La casi totalidad de los israelíes que están en Ucrania son judíos también. En la convulsionada historia de los judíos en Europa, y particularmente en la zona de Ucrania, es la primera vez que tienen algunos judíos la posibilidad de salvarse de un conflicto que estalla en donde se encuentran. Claro, esto es gracias a la existencia de un Estado Judío que vela por sus ciudadanos, los representa y actúa en consecuencia. Cuando uno ve al mismísimo primer ministro de Israel haciendo un llamado a sus connacionales en el sitio, no puede menos que recordar tristes episodios del pasado, lejano y reciente, en los cuales los judíos no tuvieron tal oportunidad. Entre otras razones, por ser judíos.

Muchos ciudadanos de otros países que se encuentran en Ucrania tienen la posibilidad de irse a sus países de origen. Ello es lo natural en el orden mundial que vivimos. Debe resaltarse que nunca anteriormente los judíos, por no existir Israel, gozaron de tal privilegio. A pesar de ser considerados extranjeros en su lugar de nacimiento y residencia. Conviene recalcarlo.

Hay algo más que llama la atención. Los judíos de Ucrania tienen el derecho de emigrar a Israel en virtud de su condición judía. Las leyes de inmigración de Israel permiten que cualquier persona con mínimo un abuelo judío, pueda optar por llegar a Israel con plenos derechos ciudadanos. Este criterio es el mismo que usaron los innombrables nazis para considerar a quienes debían ser asesinados: toda persona con al menos un abuelo judío. En Ucrania viven muchos ciudadanos con antecesores judíos en forma parcial o total. El llamado de Israel a los israelíes de evacuar Ucrania es una campanada a aquellos que, sin ser ciudadanos israelíes, pueden optar por serlo con plenos derechos. Curiosas las cosas del destino, que en tierras de “progromes” y masacres, cuando hace unas decenas de años los judíos eran lo primeros en poder ser ejecutados por las manos de agresores o por las mismas circunstancias, sean hoy los primeros en poder salvarse tan solo ejerciendo un derecho.

Suenan fuertes vientos de guerra. Algo que esperemos no ocurra. Se puede saber cuando comienza una guerra, nunca cuando se terminará. Estos vientos de guerra tienen algún refugio para algunos, alguna vía de escape. Ojalá todos, sin distingo alguno de religión, etnia, credo o lo que sea, puedan encontrar refugio en tiempos de guerra.

Y ojalá, no haya guerra. Que sean solamente desagradables vientos.

