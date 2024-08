VIDEO: Protegido por un vidrio blindado, Donald Trump encabezó su primer acto al aire libre tras el intento de asesinato

El Servicio Secreto ha reforzado la seguridad del ex presidente, quien comenzó una intensa semana de actos de campaña

El Servicio Secreto estadounidense ha incrementado significativamente la seguridad del ex presidente (2017-2021) y actual candidato republicano, Donald Trump, tras un intento de asesinato sufrido en julio. En su más reciente mitin, realizado este miércoles en Asheboro, Carolina del Norte, Trump apareció protegido por láminas de vidrio blindado.

Esta es una medida inusual que generalmente sólo se destina a presidentes y vicepresidentes en eventos al aire libre.

Durante el evento, Trump se centró en temas de seguridad nacional, afirmando que Estados Unidos era más fuerte durante su mandato y asegurando que conflictos como la guerra en Ucrania no habrían ocurrido bajo su liderazgo.

“Mi actitud nos mantenía fuera de las guerras. Yo paraba guerras con llamadas de teléfono”, destacó.

El incidente que motivó estas nuevas medidas de seguridad ocurrió el 13 de julio en un mitin en Butler, Pensilvania, donde Trump fue herido en una oreja por un disparo realizado por un joven desde un tejado fuera del recinto.

El agresor fue abatido por las fuerzas del orden, pero antes mató a una persona del público e hirió a otras dos. Este fue considerado el “mayor fallo operativo” del Servicio Secreto en décadas, lo que llevó a la dimisión de su entonces directora, Kimberly Cheatle, diez días después.

La organización del evento en Asheboro marca el inicio de una intensa semana de campaña. En compañía de su candidato a vicepresidente, el senador JD Vance, Trump planea visitar Pensilvania, Míchigan, Carolina del Norte y Arizona, cuatro estados clave para las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Los temas principales de su campaña incluyen inmigración, seguridad y economía.

El equipo de Trump busca desviar la atención mediática de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde la vicepresidenta Kamala Harris oficializó su candidatura a la presidencia.

El refuerzo de la seguridad de Trump contó con la implementación de pantallas de vidrio blindado, una medida que, según reportes, había sido aprobada la semana pasada por el Servicio Secreto.

Este tipo de protección se activa en situaciones donde se considera necesario para apariciones públicas al aire libre, y su uso para Trump marca un hito en las garantías de seguridad para un candidato.

Otra de las medidas tomadas por el Servicio Secreto para reforzar la seguridad del ex presidente fue el traslado temporal de parte del equipo de protección del presidente Joe Biden para cuidar mejor a Trump, según ha informado The New York Times.

En los últimos días, Donald Mihalek, ex funcionario del Servicio Secreto de Estados Unidos, explicó que la metodología de la agencia está diseñada para ser flexible y responder a amenazas conocidas y desconocidas.

Esta medida, que no es común en la reasignación de miembros del equipo de un presidente a un candidato, se implementó debido al aumento de la amenaza de violencia contra Trump, combinado con la reciente disminución de la agenda de viajes de Biden, según un funcionario del Servicio Secreto que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de política confidenciales, informó The New York Times.

Donald Mihalek, que trabajó en la agencia durante dos décadas antes de jubilarse en 2019, manifestó que los pasos que está dando el Servicio Secreto son una parte natural de su enfoque asimétrico para garantizar su misión de no fallar. Mihalek añadió que, en ocasiones, había visto a miembros del equipo de un presidente ser reasignados a otras comisiones durante algunos períodos, especialmente durante eventos de las Naciones Unidas.

La división de protección presidencial, conocida por su experiencia y conocimientos en servicios de protección de alto nivel, se utiliza en escenarios donde se requieren estas habilidades especializadas. Esta iniciativa ha reflejado la capacidad de adaptación y la importancia de asegurar la protección de figuras políticas relevantes en momentos de amenazas incrementadas.

Según informóThe New York Times, la reasignación no ha afectado significativamente la protección del actual mandatario debido a la disminución en sus desplazamientos, lo cual permitió la viabilidad de esta decisión para garantizar una mejor seguridad al expresidente Trump ante las amenazas recientes.

