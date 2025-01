VIDEO: Mientras se definen los últimos detalles del acuerdo, israelíes se manifestaron a favor y en contra de la tregua con Hamás

Mientras algunos celebran la liberación de rehenes, otros advierten sobre las concesiones hechas al grupo terrorista palestino

Las calles de Israel fueron escenario de grandes manifestaciones el jueves en torno al acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el gobierno encabezado por el premier Benjamín Netanyahu y el grupo terrorista Hamás. Mientras que centenares de personas se congregaron en Tel Aviv a favor del pacto, que incluye la liberación gradual de rehenes secuestrados en Gaza, otros grupos de activistas en Jerusalén se oponen vehementemente, argumentando que las condiciones ponen en peligro la seguridad nacional.

El acuerdo, anunciado el miércoles, pero aún pendiente de aprobación por el gabinete de Netanyahu, contempla un cese al fuego de 42 días durante el cual Hamás liberará 33 rehenes en una primera fase. Israel, por su parte, excarcelará a palestinos detenidos en prisiones del país.

En Jerusalén, manifestantes organizados por el Foro Gvura, que agrupa a familias de soldados caídos en batalla, se instalaron frente a la oficina del primer ministro el miércoles por la noche con pancartas contra el acuerdo y consignas como “¡Bibi, despierta! ¡La sangre judía no es barata!”. El jueves, cientos regresaron al lugar y marcharon hacia el Parlamento, llevando ataúdes simbólicos cubiertos con banderas israelíes, en representación de las vidas que, según ellos, se perderán como consecuencia del pacto.

Manifestantes bloquearon entradas principales a Jerusalén mientras que en Tel Aviv un grupo de jóvenes judíos ultraortodoxos destruyó carteles que abogaban por la aprobación del pacto.

Por otro lado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de las familias de los secuestrados, dio la bienvenida al acuerdo, aunque subrayaron que su lucha no terminará hasta que los 98 rehenes sean devueltos. “Este es un paso importante que nos acerca al momento en que veremos a todos nuestros seres queridos de regreso”, señaló un portavoz del grupo al diario The Times of Israel.

En una declaración conjunta, el foro instó al gobierno a comprometerse con la implementación total del acuerdo y a garantizar que la liberación de los rehenes no sea interrumpida.

“Quiero ver que el acuerdo continúe hasta que el último rehén esté de regreso a casa, en su cama, vivo o muerto”, afirmó Ornit Barak, de 59 años, a la agencia AFP durante la protesta en Tel Aviv. “Estamos muy preocupados de que, en algún momento, por alguna razón, se detenga el acuerdo y volvamos a la guerra”, añadió.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para establecer un cese el fuego en Gaza tras más de 15 meses de guerra. El presidente israelí, Isaac Herzog, aplaudió el anuncio y dijo que era el “paso correcto” para que los rehenes retenidos en el territorio palestino pudiesen volver.

Durante el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, tras el cual se desató la guerra, los terroristas palestinos capturaron a 251 personas. El ejército israelí señaló que 94 de ellas siguen retenidas en Gaza, incluido 34 que murieron.

“Para nosotros, esto es solo el comienzo, los queremos a todos aquí. No termina, no es suficiente si sólo algunos de ellos regresan”, declaró a la AFP Arnon Cohen, un habitante del kibutz Nahal Oz. Aún hay dos personas de la comunidad retenidas en el territorio palestino. “Los queremos aquí, con todos los otros rehenes, muertos y vivos”, añadió.

En una primera fase deberán ser liberados 33 rehenes, comenzando por las mujeres y los niños, a cambio de mil palestinos detenidos por Israel. Una segunda etapa, que requiere más negociación, debe seguir a la primera.

