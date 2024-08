VIDEO: La oposición venezolana advirtió que la Justicia chavista no puede impedir la publicación de los resultados detallados del 28J

La Plataforma Unitaria Democrática consideró “inaceptable que se cercene el procedimiento” que le corresponde al CNE para “colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados”

La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este sábado que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineada con el régimen de Nicolás Maduro, carece de autoridad para impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En un comunicado, la PUD subrayó que la falta de divulgación de estos datos contradice el cronograma establecido por el CNE y compromete la auditabilidad del proceso. La Sala Electoral del TSJ, bajo la dirección de la chavista Caryslia Rodríguez, está llevando a cabo una “validación” de los resultados oficiales que ratificaron a Nicolás Maduro como presidente.

La PUD sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor de los comicios, e insistió en que la publicación de los resultados por mesa es crucial para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso. Además, acusó al CNE de haber interrumpido injustificadamente las auditorías posteriores a las votaciones.

“Todos los venezolanos y el mundo democrático que nos observa imparcialmente saben lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Edmundo González Urrutia ganó ampliamente la elección presidencial”, afirmó la coalición opositora.

Asimismo, la PUD reiteró que, a pesar de la promesa del presidente del CNE, Elvis Amoroso, de publicar los datos detallados en las horas posteriores a la publicación de los resultados oficiales, estos compromisos no se han cumplido a 13 días del anuncio. La coalición calificó como inaceptable cualquier intento de “colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados por mesa electoral.”

La Plataforma Unitaria Democrática consideró "inaceptable que se cercene el procedimiento" que le corresponde al CNE para "colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados"

En su comunicado, la PUD también expresó su preocupación por el proceso llevado a cabo por el TSJ, que parece tener la intención de “certificar resultados basados en actas no verificadas ni desglosadas”. Consideraron inaceptable que se limite el procedimiento adecuado y se obstruya la transparencia electoral con prácticas que describieron como opacas.

Además, la PUD acusó a la Sala Electoral del TSJ de "instrumentalizar" el proceso para privar a los candidatos de las copias de las actas de escrutinio, necesarias para garantizar la transparencia. Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, defendió la actuación de la Sala, asegurando que un "personal altamente calificado" estaba trabajando con los más altos estándares técnicos en la validación de los resultados, aunque no ofreció detalles ni plazos para la conclusión del proceso.

Rodríguez también afirmó ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que el CNE presentó “oportunamente todos los recaudos relacionados con el proceso”. Además, rechazó las alegaciones de la PUD, argumentando que la coalición solo había publicado en una página web el 83.5% de las actas de votación.

Mientras tanto, el Centro Carter señaló que las elecciones no pueden considerarse democráticas, ya que no cumplieron con los estándares establecidos para garantizar la transparencia y legitimidad. Este pronunciamiento fue interpretado por el régimen de Maduro como un respaldo al “golpe de Estado” que aseguran estar enfrentando.

En medio de este tenso contexto, la oposición venezolana continúa exigiendo el respeto a los procedimientos legales para asegurar la soberanía popular y la transparencia en el proceso electoral, denunciando lo que perciben como maniobras legales destinadas a consolidar un fraude electoral en favor de Maduro.

La PUD acusó a la Sala Electoral del TSJ de “instrumentalizar” el proceso para privar a los candidatos de las copias de las actas de escrutinio, necesarias para garantizar la transparencia

El TSJ declaró en desacato al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien no se presentó en la Sala tras el llamado del tribunal chavista por considerar fraudulentos los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), también alineado al chavismo, la noche de los comicios en Venezuela.

“Se deja constancia que el ex candidato Edmundo González Urrutia no asistió, por tanto no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de ésta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos ni material electoral alguno”, agregó Rodríguez.

