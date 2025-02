VIDEO. La Corte Suprema de Justicia del Perú rechaza extradición de ciudadana turca: Un acto de justicia y humanidad

Ricardo Sánchez Serra*.

El 31 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia del Perú tomó una decisión unánime y trascendental al rechazar el pedido de extradición de una ciudadana turca, refugiada en el país. Esta ciudadana, una profesora de escuela que pertenece al Movimiento Hizmet, la organización islámica más pacifista, había sido calificada sin fundamento como miembro de una organización terrorista por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La decisión de la Corte Suprema peruana es un claro acto de justicia y humanidad que destaca la importancia de proteger los derechos humanos y ofrecer refugio a aquellos que huyen de la persecución.

El Movimiento Hizmet y la persecución en Turquía

El Movimiento Hizmet, conocido por su enfoque pacifista y educativo dentro del islam, ha sido objeto de una campaña de persecución por parte del gobierno de Erdogan. Sin ningún fundamento, Erdogan ha catalogado a este movimiento como una organización terrorista, utilizando esta etiqueta para justificar la represión y persecución de sus miembros, tanto en Turquía como en otros países. Esta campaña ha incluido pedidos de extradición y secuestros de miembros del Movimiento Hizmet en varias partes del mundo.

Rechazo Internacional a las solicitudes de extradición

Perú no es el único país que ha tomado una postura firme en contra de las solicitudes de extradición de Turquía. Otros estados, como Brasil, Panamá, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Suecia, también han rechazado estos pedidos, reconociendo la falta de fundamentos en las acusaciones, la total falta de pruebas y la grave situación de derechos humanos en Turquía (incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y falta de juicios justos). Asimismo, estos países han tomado decisiones para defender los principios democráticos. Este rechazo internacional subraya la necesidad de proteger a las personas perseguidas y garantizar que no sean entregadas a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y cuyo Poder Judicial no otorga garantías de imparcialidad y justicia.

Violaciones de derechos humanos en la Turquía de Erdogan

Organizaciones internacionales independientes han documentado extensamente las violaciones de derechos humanos en Turquía bajo el régimen de Erdogan. No hay tribunales independientes, y todos los opositores al gobierno enfrentan arrestos y encarcelamientos arbitrarios. Los periodistas son perseguidos y muchos han sido encarcelados, mientras que numerosos medios de comunicación han sido cerrados. Estas violaciones han creado un clima de miedo y represión en el país, donde expresar opiniones contrarias al gobierno puede resultar en graves consecuencias.

La postura del Perú y el futuro de las relaciones bilaterales

Este rechazo a la extradición por parte del Perú, marca la segunda vez que el país se niega a entregar a ciudadanos turcos solicitados por el gobierno de Erdogan. Sin embargo, se espera que, en la próxima reunión de consultas entre Perú y Turquía, programada para este semestre en Ankara, Turquía presione para que Perú firme un tratado de extradición.

Un tratado de este tipo podría tener graves repercusiones para decenas de ciudadanos turcos del Movimiento Hizmet que viven pacíficamente en Perú: son laboriosos y buenas personas. En caso de ser extraditados, estos individuos podrían enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Turquía.

La importancia de mantener la postura de derechos humanos

Somos consciente que el Perú debe mantener buenas relaciones con Turquía, ya que esta nación juega un papel significativo en la esfera internacional. Fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con Turquía puede brindar beneficios estratégicos y comerciales. Además, la cooperación en diversas áreas, como el comercio, la cultura y la educación, puede fomentar un entendimiento mutuo y fortalecer la posición de Perú en el ámbito global.

Al mismo tiempo, es crucial que Perú mantenga su postura de defensa de los derechos humanos y justicia, y se niegue a firmar un tratado de extradición con Turquía. Hacerlo significaría entregar a personas que buscan refugio y protección a un régimen que ha demostrado repetidamente su desprecio por los derechos fundamentales. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en esta decisión y trabajar conjuntamente para proteger a aquellos que huyen de la persecución.

En defimitiva, la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú es un paso importante en la defensa de los derechos humanos y la justicia. Al rechazar el pedido de extradición de una ciudadana turca, y por segunda vez, Perú envía un mensaje claro de que no tolerará la persecución injusta y arbitraria. Es vital que esta postura se mantenga y se refuerce en el futuro, garantizando la seguridad y protección de todos aquellos que buscan refugio en el país.

*Premio mundial de periodismo “Visión Honesta 2023”