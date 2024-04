VIDEO hoy en directo: Pelosi, Kamala, Biden, Jamenei y The New York Times contra Netanyahu

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 14:00, hora de Florida 13:00

La señora Nansy Pelosi ha reunido firmas contra Israel y se las ha llevado a Biden exigiendo que Estados Unidos boquee toda venta de armas a Israel ¿Pelosi contra Israel o contra Netanyahu? ¿Acaso estar contra Netanyahu no es estar contra Israel? Sí, estimados amigos, los que están en contra del Primer Ministro Benjamín Netanyahu están en contra de Israel y nos atrevemos a decir que también contra los judíos alrededor de todo el mundo ¿Se ha convertido Estados Unidos en una especie de sucursal de Irán? ¿Están los medios de comunicación en Estados Unidos contra Israel? No, todos no solo la mayoría. Qué ridículo internacional está haciendo la administración Biden presionando de forma terrorífica a Israel por medio del señor Netanyahu. Los tentáculos de Irán están ahogando a la administración Biden sin que nadie tome medidas. Las consecuencias del enfrentamiento directo de la administración Biden en graciosa compañía de Irán y los medios de comunicación está dejando un país irreconocible. El día y la hora de entrar en Rafah ya están determinados digan lo que digan todos los enemigos de Israel. Hoy analizaremos estos interesantes temas.