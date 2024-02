VIDEO hoy en directo: La doble abominación desoladora un “Estado Palestino” en Israel

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

La abominable idea de la creación de un supuesto Estado Palestino ha sido rechazada de plano, y en plano, por el gobierno israelí en un inusual acto de patriótica unidad. Por mucha presión internacional que se pretenda hacer contra el Gobierno de Israel la decisión está tomada ¿Qué decisión? La decisión de un rotundo no a un Estado Palestino que cada día incita, eso sin existir, a atentar contra los judíos y cuya última pretensión, que no es novedosa, es echar a los judíos al mar.

Los viejos eslóganes antijudíos ahora los corean por medio mundo como si se tratase de una canción de Eurovisión esa que dice «desde el río hasta el mar» a la cual nosotros hemos añadido una estrofa que reza así: “Desde el río hasta el mar sin Estado Palestino se van a quedar”. Cántala ahora para que luego no digan que no la conocían. Por cierto que la canción de Israel que presenta en Eurovisión ha sido vetada por estar demasiado politizada ¿Desde cuándo recordar el drama del 7 de octubre es politizar? Bueno, pues cantemos otra canción que el tiempo de cantar está a la vuelta de la esquina, pero no precisamente de un inexistente, abominable y desolador Estado Palestino.

