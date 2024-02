VIDEO hoy en directo: ¿Hamás entre la espada y la pared?

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 15:00, Hora de Florida 14:00, hora de California 10:00.

El clamor de los hijos de Israel ha llegado a Dios y por tanto que tiemble Hamás que desesperado ve como se hunde su “imperio” de terror.

Las últimas noticias parecen que son milagrosas y lo son por mucho barniz humanista que quieran darle los medios de comunicación en su grotesca guerra mediática contra Israel. En el tiempo del faraón de Egipto cuando el pueblo hebreo estaba siendo esclavizado bajo duro trato se atisbó la libertad en medio de poderosos juicios los mismos que estamos viendo hoy a menos que seamos, como los tres monos sabios, que no ven, no oyen y no hablan.

La historia es cíclica como hemos dicho en otras ocasiones por lo cual estamos viendo ahora con Hamás las mismas terribles cosas que hicieron los egipcios en el pasado. A pocos días de concluir el que hemos llamado “rezo poderoso” las últimas noticias que tenemos son que más de la mitad de los terroristas de Hamás han sido eliminados y su diabólico jefe Sinwar huye despavorido hacia la oscuridad del infierno ¿Está Hamás entre la espalda y la pared? ¿Qué significa en el contexto de la guerra de Israel contra la Gaza de Hamás que Hamás pueda estar entre la espada y la pared? No se pierda hoy este análisis revelador que vamos a exponer a la luz.

