VIDEO hoy en directo: Estados Unidos habla de respuesta conjunta con Israel contra Irán ¿Qué sabemos?

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 14:00, hora de Florida 13:00

Los Estados Unidos de Biden y Kamala están dando señales de preocupación. La presión a Israel no ha sido buena idea y ahora se ven abocados a dar una respuesta conjunta contra Irán. Los ayatolas están amenazando a Israel, pero también a Estados Unidos y a Occidente sin que esto puede excluir a algún país musulmán y no señalamos a ninguno en particular. Los norteamericanos se están dando cuenta de la necesidad mutua que tiene Israel y Estados Unidos, aunque bien podríamos decir que quién más necesita apoyo es Estados Unidos. Si, la promesa es para Israel que reza al que te bendiga le bendeciré y al que te maldiga le maldeciré ¿Qué sabemos de una guerra que podría cambiar la faz de la tierra y en particular de Irán? Hoy en directo un programa que debe servir para prepararnos en todos los escenarios en los que pudiéramos estar en poco tiempo.

