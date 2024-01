VIDEO hoy en directo: El Tribunal de Injusticia de la Haya no puede parar la guerra contra Hamás en Gaza

Algo que le hace rechinar los dientes a Sudáfrica y a medio mundo que han visto frustrados sus diabólicos deseos de ver condenado a Israel.

Con todo el tribunal de injusticia de allá y no de acá ha querido dejar un borrón en la acusación de genocidio contra Israel. El mencionado tribunal no tiene suficientes datos para acusar directamente y sin más a Israel, pero presiona para que Israel tenga que dar cuentas a un tribunal que no sabe contar. Todo un despropósito que solo hace pensar a los enemigos de Israel será acusado en un cierto tiempo. Los acusadores serán acusados y sentenciados por el Ley de la Justa Retribución por la cual aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos y aquellos que acusan a Israel serán acusados y sentenciados.

Hoy analizaremos los por menores de un juicio lleno de irregularidades y de falsas acusaciones contra Israel. Nos escuchamos, nos leemos y compartimos con devoción la información ya que somos la Retaguardia Espiritual de las FDI.

