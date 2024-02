VIDEO hoy en directo: Conspiración de silencio ¿Nadie sabe nada de Sinwar? Nosotros, si

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

El silencio más oscuro se ha instalado en el mundo por eso hablamos de conspiración y más exactamente de Conspiración de Silencio de todo lo relacionado con Sinwar el que dicen es líder de Hamás. Las últimas noticias hablan de movimientos “inusuales” de los otros líderes de Hamás que se mueven cual serpientes sobre las sofocantes arenas de Egipto ¿Esconden los egipcios algún secreto referente a Sinwar que no quieren que sepamos? ¿Ocultan los gobiernos de Qatar verdades incómodas? Todo parece indicar que nadie sabe nada de Sinwar, pero nosotros sí y no es pedantería informativa. La información con devoción exige un elemento de fe que no es ni más ni menos que la convicción de ver lo que no se ve. En este caso es la convicción de saber lo que no se sabe.

