VIDEO: Ciberataque, críticas a los demócratas y campaña: así fue la transmisión de Elon Musk con Donald Trump en la red social X

El ex presidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) utilizó este lunes X para impulsar su campaña electoral con una conversación en directo con el magnate Elon Musk que le permitió ahondar en sus críticas a los demócratas y a la situación del país.

El encuentro, que había generado gran expectación, comenzó con unos 45 minutos de retraso. Musk alegó que su plataforma parecía haber sufrido un ataque de denegación de servicio, conocido como DDOS, y que estaban trabajando para contenerlo.

“Parece que se ha producido un ataque masivo de DDOS (que envía múltiples solicitudes para exceder la capacidad de un sitio web) contra X. Estamos trabajando para pararlo”, escribió el jefe de la plataforma, antes conocida como Twitter.

Durante su transmisión en la plataforma, que lo tuvo vetado casi dos años luego del asalto al Capitolio en enero de 2021, el ex presidente estadounidense defendió su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos “es bueno”.

“Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo”, le dijo al magnate Elon Musk, al tiempo que se congratuló de conocer a dichos mandatarios.

“Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá ‘Oh, esto es terrible’. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país. Probablemente aman su país. Es solo una forma diferente de amor, pero van a protegerlo”, señaló.

El candidato republicano aprovechó para insistir en sus elogios al presidente argentino Javier Milei. “Está haciendo un gran trabajo”. Trump se refirió al lema MAGA (Make Argentina Great Again), que fue tendencia en la red social este lunes en la noche, y destacó que Milei es un gran seguidor de las ideas que encarna esa frase. “Hizo su campaña con MAGA y lo llevó al extremo”, resaltó.

Trump también tuvo algunas palabras respecto a la situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”, dijo el magnate haciendo referencia al ataque en el que resultó herido en una oreja el pasado 13 de julio. Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes”, le comentó a Musk. El candidato republicano anunció también que tiene previsto volver a la localidad de Butler, en Pensilvania, donde tuvo lugar el ataque.

La campaña electoral también fue tema central de la transmisión. El republicano aprovechó el espacio para criticar a su oponente en el partido demócrata, Kamala Harris, y al actual presidente, Joe Biden.

X ya ha sido escenario de algunos momentos memorables del año electoral 2024. En agosto, Trump no asistió al primer debate presidencial republicano y lanzó su propia contraprogramación, apareciendo en una entrevista grabada con el ex presentador de Fox News Channel, Tucker Carlson, que se emitió en X. El mes pasado, el presidente Joe Biden dio la noticia de su salida de la campaña en una carta publicada en la plataforma.

Horas antes de la entrevista con Musk, Trump publicó un video de dos minutos y medio en X, que incluía videos de su época en la Casa Blanca, y un audio de él diciendo una de sus frases de campaña habituales, haciendo referencia a los casos legales que se han acumulado en su contra: “No van a por mí, van a por ti, y resulta que yo estoy en su camino, y nunca me moveré”.

Trump tiene poco más de 7,5 millones de seguidores en Truth Social, mientras que en X, cuenta que está básicamente inactiva, tiene 88 millones. La cuenta de Musk, donde se transmitirá la entrevista, tiene más de 193 millones.

