Vayigash. El valor del encuentro. Reflexión.

14 diciembre, 2021

«Entonces Yosef dijo a sus hermanos: «Por favor, acérquense a mí.» Ellos se acercaron.

Libro del Génesis 45-4

Dr. Natalio Daitch



Acercamiento.

No cabe duda que los modos de cómo nos comportamos con los nuestros y los no nuestros, cercanos y lejanos, de ello resulta diferentes resultados o consecuencias. Yehudá se acercó a hablar y Yosef tuvo que escuchar.

Recuerdo un profesor que tuve en medicina siempre me repetía: «que todo se puede decir, el punto es la manera como lo decimos».

Este capítulo de lectura de la Torá que hemos recorrido este Shabat versa sobre este tópico.



Acercamiento. Afectos. Hermandad.

Palabras cercanas las unas a las otras. Ligadas entre sí, conectadas, entrelazadas como jesed o bondad y humanidad. Y puede una de las aristas o temas que muchos dejan de abordar o mencionar en sus comentarios bíblicos.

La Torá es la palabra de D’os, que básica o fundamentalmente es un libro de enseñanza moral. Y es llegados a este punto que con el auxilio de Wikipedia podemos encontrar el significado de la palabra «moral» como: a_ disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y e mal, y b_ conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad.



Moral judía.

Antes de darse a conocer a sus hermanos, Yosef hace salir a todos los Mitzrim o egipcios para no avergonzar a sus hermanos delante de extraños. También hay un tema de tacto y de tener eso que llamamos «vergüenza ajena», que es la vivencia de pudor, incomodidad o rechazo por la acción de una tercera persona.

Llegando a este punto, siempre recuerdo lo que un conocido, residente actualmente en Israel afirmaba, que: «la diferencia fundamental entre Israel y los gentiles no es la inteligencia, sino que radica en la moral judía.

Y nos referimos a las acciones o conductas o como nos comportamos.



Moral individual y grupal.

Desde este punto, habría mucho para mencionar, desde lo biológico, lo histórico, la familia, amistades, costumbres, historia y religión. Y qué duda cabe, muchas otras cosas que pueden afectar.

La conducta de Yosef evidencia que el rótulo de tzadik o justo le pertenece por derecho adquirido. Eso es lo que observó el Faraón y lo sorprendió de un muchacho vendido como esclavo, traicionado, solo en un país extraño, que no obstante guarda fidelidad a sus principios y enseñanzas recibidas. Que es fiel, y no traiciona en ningún ámbito. Y es en este punto que a mi parecer se decide su elección como Virrey de todo Egipto, más allá de su capacidad para interpretar sueños aún bajo inspiración divina.

Se trata de la confianza que nos inspira tal o cual persona.



Vayigash o acercarse. Final.

Para el final, hay que rescatar lo que denominamos «el factor humano». Y es que todo conflicto, odio, envidia y competencia. o cualquier clase de entuerto debe primero resolverse. Solo después de esto, podemos continuar con nuestras plegarias y estudios. El capítulo semanal de la Torá transita por ese espinoso sendero que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Estos problemas pueden plantearse en el ámbito familiar, de las amistades, en grupos y hasta en sociedades y pueblos.

Si buscamos el antónimo o palabra de significado opuesto de acercarse es alejarse.

Para concluir, el judío sea rabino o no, debe intentar acercarse y acercar a su prójimo. Este es el desafío final, y puede que el más difícil, aún más complejo e intrincado que entender versículos del Pentateuco, de la Mish​na (ley Oral), o del Talmud (fabuloso compendio de sabiduría hebrea). Ya que aquí no se discute la Halajá o Ley judía o cierto tema puntual, se trata de intentar emular la conducta de Yosef, y el proceder de su hermano Yehudá. Intentar acercarse a nuestro prójimo, dejar el ego (valoración excesiva de uno mismo) de lado, apartar nuestro orgullo, y preguntar o preguntarnos en que podemos ayudar. Las buenas palabras han de generar buenos modos y una disposición diferente. Obtendremos una respuesta en espejo y por lo general un eco positivo. Tenemos que entender que Yosef lo tenía todo, poder, posición económica, mujer e hijos, pero no estaba completo hasta que llegaron sus hermanos.

Igualmente, muchos podrían objetar que relacionarnos con nuestro prójimo y familiares no siempre resulta fácil o amigable, igualmente la Torá señala, que, a pesar de esto, solo en la unión o reunión se hace la fuerza. Y esta consigna, sea en el plano familiar (hermanos, primos, tíos, padres y abuelos) o a nivel nacional, es una constante en el Tanaj (Pentateuco o Jumash, Profetas y Escritos). Y la consecuencia del alejamiento en el plano individual trae asimilacióny/o enemistad, y en el nivel país desunión y peligro existencial. Nuestra milenaria historia nos lo ha demostrado.