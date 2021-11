Vayetzei: La santidad del lunes

12 noviembre, 2021

Columna semanal del Rab. Elchanan Poupko.

«Oh, Dios, es lunes otra vez»». Son palabras que se aprecian mejor como neoyorquino. El pesado ciclo del trabajo puede ser a menudo una carga y sentirse muy obligado para nosotros. No puedo olvidar la vez que tuvimos como invitado de Shabat a alguien que había estado trabajando en una empresa neoyorquina de gran prestigio noventa (¡!) horas a la semana, seis días a la semana. Es decir, quince horas al día. La sed con la que bebía cada momento de santidad de la mesa del Shabat era inspiradora. Se sentía como si, para él, esto fuera el polo opuesto de lo que hacía durante la semana. En la Parasha de esta semana, conocemos al hombre con el peor trabajo del mundo: Jacob. Y sin embargo, Jacob nos enseña una poderosa lección: la santidad del trabajo.

¿Por qué es Jacob el hombre con el peor trabajo del mundo? Porque trabaja para Labán, que le engaña una y otra vez. Lo más famoso es que Labán engañó a Jacob cuando le hizo trabajar durante siete años para que pudiera casarse con Raquel y luego le dio a Lea como esposa para que Jacob pudiera trabajar otros siete años para Raquel. Esta no fue la única vez que Labán engaña a Jacob. Hay más.

Labán engaña tanto a Jacob, que éste tiene que tomar su salario de la manera más verificable, pidiendo las ovejas manchadas y moteadas. ¿Qué sucede después?

«Oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: “Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha amasado toda esta fortuna”». (Génesis 31)

La patología del engaño de Labán es tan prolífica que en realidad cree que es Jacob quien le engaña. Uno pensaría que cuando se trabaja para un estafador tan engañoso como Labán, Jacob estaría inclinado a ser deshonesto. A obtener lo que le fue estafado y lo que le pertenece. Ese no es el caso de Jacob. Jacob llama a Raquel y a Lea y les dice:

«Veo el semblante de su padre, que no está dispuesto hacia mí [como lo estuvo] ayer y anteayer, pero el Dios de mi padre estuvo conmigo. Y ustedes saben que con todas mis fuerzas serví a su padre. Pero su padre se burló de mí y cambió mi salario diez veces, pero Dios no le permitió perjudicarme».

Jacob mantuvo los más altos niveles de honestidad, incluso cuando trabajaba para la persona más corrupta de la historia bíblica. Maimónides toma nota de esto y explica por qué la Torá se toma tanto tiempo para elaborar todos los conflictos laborales entre Labán y Jacob. Escribe:

«Al igual que se advierte al patrón que no robe el salario del pobre ni se lo retenga, se advierte al pobre que no robe del trabajo que le corresponde a su patrón y que descuide su trabajo ligeramente aquí y allá, pasando todo el día en el engaño.

Por el contrario, está obligado a ser preciso con respecto a su tiempo. La importancia de esta precisión viene indicada por el dictamen de nuestros Sabios de que los trabajadores no deben recitar la cuarta bendición de gracia, para no descuidar su trabajo.

Del mismo modo, un trabajador está obligado a trabajar con todas sus fuerzas, pues el justo Jacob dijo Génesis 31:7 «Serví a tu padre con todas mis fuerzas». Por lo tanto, se le concederá una recompensa incluso en este mundo, como se indica en ibíd. 30:43: «Y el hombre se hizo prodigiosamente rico». (Rambam, Yad Hachazakah hilchot sechirut capítulo 13:17)

La historia de Jacob y Labán sirve para compartir con nosotros una poderosa lección sobre la ética del trabajo, que abarca la mayor parte del tiempo de nuestras vidas: el trabajo honesto es una virtud. Incluso cuando se trabaja para un tramposo de talla mundial como Labán, debemos dar lo mejor de nosotros mismos.

Más adelante en la Parasha, cuando Jacob abandona la casa de Labán sin previo aviso, Labán persigue furiosamente a Jacob, acusándolo de robar sus pertenencias. Después de que Labán registrara todas las pertenencias de Jacob, no pudo encontrar ni una sola aguja que le perteneciera. ¿Quién puede decir que, después de vivir con sus suegros durante más de una década, no tiene un solo objeto que haya tomado de sus suegros? Jacob sí pudo. Y por eso le responde a Labán con palabras muy agudas:

«Y Jacob se enfadó, y discutió con Labán, y dijo a Labán: “¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado, que me has perseguido? Porque has palpado todas mis cosas. ¿Qué has encontrado de todos los utensilios de tu casa? Ponlo aquí, en presencia de mis parientes y de los tuyos, y que ellos decidan entre los dos”».

Si Jacob se detuviera aquí mostrando su extraordinaria honestidad («dayenu»), eso sería suficiente. Pero no lo hace. Jacob continúa:

«Hace ya veinte años que estoy contigo, y tus ovejas y cabras no han abortado, ni he comido los carneros de tus rebaños. No he traído a casa nada desgarrado [por otros animales]; sufriría su pérdida; de mi mano lo exigirías, lo robado de día y lo robado de noche. Estaba [en el campo] de día cuando el calor me consumía, y la helada de noche, y mi sueño se alejaba de mis ojos. Son veinte años los que he pasado en tu casa. Te serví catorce años para tus dos hijas y seis años para tus animales, y me cambiaste el salario diez veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el Temor de Isaac, ahora me habrías despedido con las manos vacías. Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche».

A pesar de haber sido engañado una y otra vez, a pesar de haber sido embaucado por Labán, Jacob pudo decir con plena confianza «Estaba [en el campo] de día cuando el calor me consumía, y la helada de noche, y mi sueño se alejaba de mis ojos». ¿La lección? El trabajo adquiere un nuevo nivel de valor cuando nos emplean y nos pagan por nuestro trabajo.

Me vienen a la mente las famosas palabras de Martin Luther King Junior: «Sea cual sea el trabajo de tu vida, hazlo bien. Un hombre debe hacer su trabajo tan bien que los vivos, los muertos y los no nacidos no puedan hacerlo mejor». Martin Luther King, Jr.

Esto no suele ser fácil. Los rabinos afirman en el Talmud (Shabat 31a) que cuando una persona llegue a su día del Juicio Final, la primera pregunta que se nos hará es «¿trataste fielmente a los demás en cuestiones monetarias?». La obligación de dar lo máximo a nuestro trabajo es un profundo reflejo de nuestra integridad y cuidado de los recursos de los demás. Cuando damos lo máximo al trabajo —dentro del ámbito al que estamos obligados sin descuidar otras obligaciones— mostramos nuestra fe en la integridad, la conciencia y una fuerza superior que nos vigila. Esto no quiere decir que debamos pasar por alto nuestra obligación con la familia, el estudio de la Torá o las necesidades comunitarias; lo que quiere decir es que, dentro de lo que se espera que hagamos, debemos dar lo máximo.

La lección de Jacob es la lección de la honestidad. Es la lección de que lo mundano puede adquirir un ámbito sagrado si consagramos la honestidad, la integridad y la veracidad en ese trabajo. No importa si trabajamos con ovejas, o con cuestiones espirituales profundas, debemos dar lo mejor de nosotros mismos. A veces puede ser difícil, no todos los lunes serán divertidos, pero sólo entonces el legado de Jacob y la santidad de la honestidad morarán con nosotros.

¡Shabat Shalom!