Vargas Llosa e Israel

David A. Rosenthal

“Siempre me ha angustiado mucho la idea de esos escritores que pierden el fuego, se callan. Me sentiría muy desgraciado si no pudiera trabajar” – Mario Vargas Llosa



Luego de la muerte del grandioso escritor peruano Mario Vargas Llosa, y siendo aún noticia fresca, comienzan los homenajes, inclusive antes de su entierro. Tras los homenajes, continua el análisis sobre su persona, la biografía del prohombre, sus claros y oscuros. Ligado a todo ello, viene en conjunto además con el análisis de su obra y sus declaraciones, vivencias, ideología y por supuesto, su forma de pensar, de ver la vida; su filosofía.



El último gran exponente del “boom latinoamericano”, también el más joven, Mario Vargas Llosa, dejó tras sus huellas al pasar y repasar, un gran camino, uno que no muchos transitaron, y ni podrían. Un camino lleno de letras, literario y por supuesto con alguno que otro drama. Un crítico de los autoritarismos, y en especial de los de izquierda. El término comunismo, de seguro, uno de los más aborrecidos y también usados de su rico diccionario. Intentó ser político, no lo logró, y mejor así, pues la política de su país y de Latinoamérica no es muy tolerante de los intelectuales, ni mucho menos de los genios.



Haría falta tener más Vargas Llosas, y también Cortazares y Fuentes y Gabos, en Latinoamérica, solo por hablar de los del “boom latinoamericano”. Decía bien Vargas Llosa, que era indispensable el papel y la figura del intelectual, sin embargo, dentro de la política hispanoamericana o iberoamericana, según quien lo dijese.



Al igual que el gran Borges, Vargas Llosa, tuvo un especial reconocimiento hacia Israel, además que la visitó varias veces, una de esas, junto a su hija Morgana y de allí salieron las crónicas: Israel / Palestina: Paz o Guerra Santa, publicada hace veinte años. Vargas Llosa, reflexionó sobre el moderno Estado de Israel, trayendo la memoria de Borges, en especial, de su cuento “Las ruinas circulares”, el cual narra y recrea la historia de un hombre gris sin nombre que intenta crear a otro hombre a través del sueño. Del cuento se suscita el regreso del infinito, y la leyenda del “gólem”, que tanto le fascinaba a Borges. Pues bien, Vargas Llosa, ve reflejado en Israel y hecho realidad el cuento borgiano.



Las crónicas de Vargas Llosa, de primera mano, son críticas a la ultraderecha israelí, y por supuesto también a Hamás, que recién estaba en el 2005 tomándose el poder en Gaza, tras la retirada israelí encabezada por Ariel Sharón. Vargas Llosa entrevistó a su par, el célebre escritor e intelectual israelí Amos Oz y a Shimon Peres, a su vez, cercanos al Premier israelí asesinado por el extremismo, el pacifista Yitzhak Rabin. Sobre Oz, escribió una columna en el diario El País, luego de muerte.



Vargas Llosa ganó el Premio Jerusalén en 1995, el cual reconoce el compromiso de un escritor con la causa de “la libertad del individuo en la sociedad humana”.



X: @rosenthaaldavid