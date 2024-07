Urge acrecentar el número de médicos en Israel

por Dr. Israel Jamitovsky

Las bondades del sistema médicos israelí (mutualismo médico, excelentes profesionales, infraestructuras avanzadas aunque no siempre suficientes) pasan a un segundo plano ante la incontrastable realidad que Israel arrastra desde hace mucho tiempo.

Se trata de la creciente falta de médicos cuya secuela es la espera del paciente de muchos meses para ser atendidos por especialistas en distintos espacios y otro tanto sucede para tratamientos de fisioterapia o efectuar una resonancia magnética. El cuadro es igualmente preocupante en áreas como geriatría y psiquiatría y afecta en particular a la población más vulnerable. Guarismos que recientemente hiciera público la columnista Ricky Mamán en un semanario israelí y que presentaré a continuación, son de por si elocuentes.

Según la OCDE, el número de médicos en Israel es de 3.3 cada mil habitantes en tanto que el promedio en los demás países de esta organización es de 3.7 cada mil habitantes. Mas aún, según vaticinios el cuadro en Israel tiende a agravarse y se estima que en el 2035, el número de médicos en Israel está previsto que sea 3.2 cada mil habitantes. Asimismo como la capacitación de médico insume un período prolongado, las modificaciones pertinentes que se efectúa en el presente, darán sus frutos y aflorarán recién en un decenio.

Este trascendente tópico abarca un rol central en el informe presentado hace escasos días por el Contralor del Estado y no es nuevo, ya emergió en el informe del año 2018 .Téngase en cuenta la alta tasa de natalidad de la población israelí, el número de inmigrantes, la creciente longevidad no siempre acompañada de calidad de vida, todo lo cual requiere un aumento considerable del número de médicos.

A tales efectos, cabe señalar que dos tercios de los médicos en Israel son egresados de universidades del exterior, abarcando tanto a israelíes que estudiaron en estos espacios como a nuevos inmigrantes.

Sin embargo este número irremediablemente se reducirá en mérito a una reforma aprobada(conocida como reforma Yatziv),por el cual no se reconocerá en Israel el título obtenido en distintas universidades cuyos alumnos hayan comenzados sus estudios en el año 2019 y por ende no podrán ejercer la medicina en Israel.Fundamentalmente se trata de centros académicos de Europa Oriental, cuya rama de estudios no responde al nivel exigido en Israel.

La secuela es clara e inequívoca. A partir del año 2026, el número de profesionales que cursó estudios en el exterior se reducirá sensiblemente. A título de ejemplo, en el año 2022 se otorgaron en Israel 1025 licencias a médicos que estudiaron en el exterior.De ellos, un 62% son egresados de universidades descalificadas por la reforma Yatziv.

Esta secuela se acusará especialmente en la periferia, en la cual de por si el número de médicos no es elevado.Un 63% de los profesionales de la Galilea y un 51% del Neguev son egresados de universidades descalificadas por la antedicha reforma, todo lo cual incidirá en especial en la población de la periferia.

Otro factor que lamentablemente puede agudizar el problema es el siguiente. En la década del 90 ascendieron a Israel numerosos y calificados médicos de la ex Unión Soviética. En este momento muchos de ellos están habilitados para jubilarse, creando un vació difícil de llenar. A título de ejemplo, en el año 2021, un cuarto de los médicos de Israel(10.700) había pasado los 67 años de edad que los habilita a jubilarse en tanto que la edad de otros 10.000 médicos oscila entre los 55 y 67 años de edad.

Un informe del Ministerio de Salud de Israel de agosto del año 2023, revela que la ausencia de médicos aflora y se acusa principalmente en especialidades como Geriatría, Anestesiología, Medicina Interna, Oncología, Primeros Auxilios, Patología, Radiología, Cirugía, Rehabilitación, Neurología, Medicina Legal y Psiquiatría.

¿Cómo combatir o reducir el problema?

Por lo pronto ante tal coyuntura, el Estado decidió acertadamente continuar empleando a profesionales especializados aún después de alcanzar la edad de su jubilación, para evitar un vacío en su campo y no afectar el tratamiento al paciente.

En segundo término, estimulando a las universidades israelíes para que erijan Facultades de Medicina o amplíen las ya existentes.Me consta que tanto el Instituto Weizmann como la Universidad de Haifa recibieron sendas donaciones para establecer en sus espacios Facultades de Medicina. Nunca entendí por qué no lo hicieron hasta el presente y en la práctica obligaron a israelíes con vocación de médicos, a cursar sus estudios en el exterior. En este contexto, mas de un estudiante una vez culminada su carrera decidió afincarse en el exterior. Cabe facilitar igualmente con las precauciones del caso, la incorporación de médicos del exterior que opten por radicarse en Israel.

Aunque a mi entender tardíamente, el Ministerio de Salud de Israel se propuso como meta, que 2000 estudiantes cursen estudios de Medicina en Israel durante el año 2030.Asimismo desde ámbitos estatales, se recomendó respaldar financieramente a todos israelíes que cursan estudios de medicina en el exterior, en facultades y universidades de reconocido prestigio

Cabe asimismo ampliar un emprendimiento digno de todo encomio que ya existe y funciona, por el cual varias mutualistas médicas de Israel celebran acuerdos con especialistas privados de gran jerarquía, de tal modo que el usuario abonando una suma módica, recibe en poco tiempo un tratamiento excelente.