Universidades israelíes amenazan con ir a la huelga si Netanyahu despide a la fiscal general

Los directores de las ocho universidades de investigación de Israel advirtieron este domingo a través de una carta difundida a los medios de que irán a la huelga si el Gobierno de Benjamín Netanyahu despide a la fiscal general, Gali Baharav-Miara.



“Advertimos del peligro sin precedentes para el estado de derecho si la fiscal general es despedida”, recoge la carta en la que señalan que la fiscal general es una funcionaria pública y no una figura política.



“En la democracia de Israel, la fiscal general es el guardián más importante contra el daño potencial del Gobierno contra los derechos de los ciudadanos y los residentes individuales en el país”, agregan.



La misiva está firmada por los rectores de la Universidad Hebrea, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Haifa, la Universidad Bar-Ilan, la Universidad Ben Gurion, el Instituto Tecnológico de Israel Technion, el Instituto Weizmann y la Universidad Abierta.



El anuncio llega después de que la semana pasada el ministro de Justicia, Yariv Levin, iniciara los procedimientos para destituir a Baharav-Miara de su cargo por su “conducta inapropiada” y la existencia de “desacuerdos significativos y prolongados entre el Gobierno y la fiscal general que crean una situación que impide una cooperación efectiva”.



El ministro de Educación, Yoav Kisch, respondió a los rectores a través de una carta que publicó en su cuenta de X en la que aseguró que “están confundidos” y que sus amenazas de huelga “no les intimidan”.



“Una fiscal que ha sido oposición al Gobierno en todas sus acciones desde el primer día no es digna de permanecer en su cargo y por eso no es apta para permanecer en el cargo. Habría sido mejor que hubiera renunciado por iniciativa propia”, escribió en un mensaje en su cuenta X.



La oposición mostrada por Barahav-Miara a la reforma judicial del Ejecutivo ha molestado a los ministros más ultraconservadores que llevan meses pidiendo su destitución por considerar que se extralimita en sus funciones.



Asimismo, el partido de Netanyahu, el Likud, criticó recientemente que la fiscal diera luz verde a investigar posibles conexiones de varios empleados de su oficina con las autoridades de Qatar.



Baharav-Miara tomó la decisión después de que varios medios publicaran que uno de los portavoces de Netanyahu, Eli Feldstein, trabajó para Qatar filtrando a periodistas israelíes historias favorables al país árabe. EFE y Aurora