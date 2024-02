Universidad de Tel Aviv: 6.657 estudiantes fueron convocados como reservistas, un tercio mujeres

La Universidad de Tel Aviv (TAU), con casi 30.000 estudiantes, es la universidad más grande y diversa de Israel. Nuevos datos de la TAU revelan un cambio importante en la contribución de las mujeres al esfuerzo bélico en comparación con el pasado: en los primeros meses de la guerra actual, 6.657 estudiantes de la TAU fueron convocados para tareas de reserva en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más que en cualquier otra universidad israelí, incluidas 2.228 mujeres (34%). Además, en enero de 2024, después de que la mayoría de los soldados de reserva habían sido dados de baja, 2.545 estudiantes de la TAU, incluidas 755 (29%) mujeres, permanecían en servicio activo.

Analizadas por facultades, las cifras son: de 2.228 mujeres reservistas, 481 fueron de la Facultad de Medicina, 394 de Ingeniería, 373 de Ciencias Exactas y de la Vida, 308 de Ciencias Sociales, 167 de Derecho, 100 de Humanidades, 96 de Gestión y el resto de otras unidades. De los hombres, el mayor número, 1.139, procedían de la Facultad de Ingeniería, 804 de Ciencias Exactas y de la Vida, 483 de Medicina, 333 de Gestión, 301 de Ciencias Sociales, 259 de Derecho, 238 de Humanidades y el resto de otras unidades.

Según la decisión de la universidad, todos los estudiantes llamados a la reserva tienen derecho a una subvención de entre 2.000 y 9.000 shékels, en función de sus necesidades, el tipo y la duración del servicio.

Las becas expresan el agradecimiento de TAU, así como el entendimiento de que cuando estos estudiantes regresen, necesitarán concentrarse en sus estudios y les quedará poco tiempo para trabajar.



Shir Shachar, 28 años, estudiante de maestría en la Facultad de Medicina destacó que los «llamaron a la reserva justo después de que estalló la guerra y trabajé como investigador en la Unidad de Aprendizaje de las Fuerzas Terrestres. Nuestro equipo incluía tanto hombres como mujeres, y fue muy emocionante, con cada uno de nosotros contribuyendo significativamente al esfuerzo de guerra común. El compromiso, la dedicación y la determinación de todos los reservistas en sus tareas, ya sea en el campo o detrás de las líneas, son muy importantes para el éxito en el combate. Sólo trabajando juntos, con cada uno haciendo lo que pueda, podremos ganar la guerra».

Por su parte, Carmel Cohen, estudiante de tercer año del Departamento de Artes Teatrales, destacó que «en el momento en que me llamaron no lo pensé dos veces. Me reporté al Comando Nacional y serví durante unos tres meses. Todos los días ayudamos a los civiles afectados por el guerra, y se sintió genial, todos haciendo todo lo posible por el ejército y el país. Estos son tiempos difíciles para nosotros y tratamos de ayudar tanto como podemos. Recientemente regresé a TAU y quiero hacer realidad mi sueño y convertirme en una actriz que hace sonreír a la gente. Por supuesto, siempre que me llamen de nuevo, iré».

Finalmente, la profesora Neta Ziv, vicepresidenta de Equidad, Diversidad y Comunidad de TAU, aplaudió a los reservistas en el campus: «De hecho, la gran contribución de las mujeres es evidente en todas las esferas de la vida: el ejército, el público y, por supuesto, el ámbito cívico. TAU reconoce y honra la contribución de las mujeres reservistas y hace todo lo que está a su alcance para ayudar a todos los estudiantes que sirvieron o aún están sirviendo en las reservas a reanudar con éxito sus estudios en este desafiante año académico».

