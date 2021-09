«Una nueva visión»: Yair Lapid muestra su plan para Gaza

13 septiembre, 2021

El ministro de Relaciones Exteriores presentó un ambicioso plan para mejorar la infraestructura de la Franja.

Yair Lapid, ministro de Relaciones Exteriores, reveló durante una conferencia lo que él llama «una nueva visión» para la relación entre Israel y Gaza. La clave, según el experiodista, pasa por la economía de la Franja.

Lapid fue el orador destacado de una conferencia organizada por la Universidad Reichman. En su discurso, el líder de Yesh Atid apuntó que el objetivo de su plan era «la estabilidad en los dos lados de la frontera».

De todos modos, el ministro se ocupó de aclarar que no se trataba de negociar con Hamás. El plan esbozado era más una combinación de inversión internacional, cooperación binacional para mantener inactivo a Hamas. «Esto podría cambiar la vida de los habitantes de Gaza», dijo Lapid.

En relación al momento, Lapid aceptó que actualmente las condiciones no eran las propicias para un acercamiento con la dirigencia palestina, pero que eso no debía frenar avances en su idea. «Las condiciones políticas, en Israel y en la Autoridad Palestina, no permiten avances diplomáticos en este momento, pero en Gaza podemos, y debemos, actuar ahora», enfatizó.

Los planes de Lapid se inscriben en una larga lista de propuestas similares. El hilo conductor es la posibilidad de ofrecer infraestructura a Gaza que mejore las condiciones económicas sin necesidad de abordar el status político.

Puertos, gasoductos o plantas desalinizadoras son algunas de las obras que se barajaron en el pasado. «En un contexto más amplio, la puesta en marcha de un proceso así en Gaza creará mejores condiciones para futuras negociaciones», defendió Lapid.

Para el ministro, se podría desarrollar la Franja en dos etapas. Primero rehabilitando la infraestructura y luego de manera más ambiciosa, con la construcción de una isla artificial y conexiones entre la Franja y Cisjordania.

En cuanto a los actores, el ministro reconoció que era necesaria la participación de la Autoridad Palestina y Egipto junto a Israel. Por otro lado, cargó sobre Hamás la responsabilidad del mantenimiento de la paz.

«Si continúan actuando contra Israel, lo sabremos y la comunidad internacional lo sabrá, y sobre todo, el pueblo de Gaza sabrá que Hamás se niega a mejorar la vida en Gaza porque lo único que les importa es matar judíos», apuntó.