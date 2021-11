Una nueva tecnología israelí busca salvar la vida de miles de vacas alrededor del mundo

24 noviembre, 2021

Se trata la empresa Armenta, una agtech israelí que desarrolló una solución no invasiva para curar la mastitis bovina.

Se presentó una innovadora tecnología israelí que cura la mastitis en las vacas por pulso acústico. Se trata de un dispositivo que regenera el tejido mamario lesionado, uno de los principales conflictos sanitarios en los tambos.

Las mastitis es una enfermedad bacteriana muy importante entre los rodeos lecheros. Por no poder erradicarse, la producción lechera debe convivir con ella causando pérdidas productivas y de calidad.

Por esta razón, en Argentina se dio a conocer Armenta. Esta compañía es una agtech israelí que desarrolló una solución no invasiva para curar la mastitis bovina. Esta se trata de un dispositivo de pulsos acústicos que permite la cura sin antibióticos.

La herramienta funciona con aire comprimido y se activa con la liberación de estos pulsos en le cuarto afectado. Esto estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes.

El tratamiento dura una semana, con tres aplicaciones, y la ventaja es que se puede seguir ordeñando la leche de los cuartos no afectados. Se debe a que no es invasivo y no se descarta la leche durante el mismo.