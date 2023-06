Una nueva tecnología israelí ayuda a predecir mejor la respuesta del paciente a la inmunoterapia

7 junio, 2023

Investigadores de la Universidad Ben-Gurion desarrollan un biosensor innovador y se asocian con la empresa de biotecnología israelí OncoHost para obtener la aprobación de la FDA.

Investigadores de la Universidad Ben Gurion desarrollaron una nueva tecnología de biodetección que predice la respuesta de los pacientes con cáncer a la inmunoterapia con inhibidores del punto de control inmunitario. La misma posee el potencial de mejorar la eficacia de la inmunoterapia y evitar la toxicidad y efectos secundarios debilitantes de los pacientes.

El bioensayo lo desarrollaron los profesores Moshe Elkabets y Ángel Porfador de la facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Los resultados del estudio se publicaron en la revista Science Advances.

La nueva tecnología Inmuno-checkpoint Artificial Reporter fue licenciada a OncoHost, una empresa de oncología que Israel guio, y buscará la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. El director ejecutivo de OncoHost Ofer Sharon le dijo a The Times of Israel que espera que los ensayos clínicos comiencen en seis u ocho meses y espera que el producto llegue al mercado en no más de dos años.

ICI es uno de los varios tipos de inmunoterapia. Implica la introducción de fármacos de anticuerpos monoclonales mediante infusión en una vena. Se diseñaron para descomponer los “puntos de control” de proteínas que crean las células cancerosas para protegerse de los anticuerpos que buscan destruirlas.

“La terapia previene la capacidad del tumor para escapar de la inmunidad antitumoral”, explicó Elkabets. Antes existían biomarcadores para predecir el éxito de la ICI en un paciente, pero estas pruebas solo tenían una respuesta del 10-15%, según Elkabets. “La diferencia con nuestro bioensayo es que busca la funcionalidad. Las otras tecnologías buscaban solo la expresión de proteínas”, dijo Elkabets.

El equipo de BGU pudo cuantificar la funcionalidad de la proteína en un tejido fijado o en una muestra de patología antigua. Esta es una ventaja sobre las tecnologías actuales que implican la detección de muestras de tejido fresco. Significa que los pacientes deben someterse a varias biopsias a lo largo del tiempo.