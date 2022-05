Una nueva pieza de Renana Raz

23 mayo, 2022

“Un trabajo que depende del lugar” el primero que crea para “Inbal”, cuenta la historia de esta compañía de danza étnica combinando imágenes de archivo y de su fundadora.

La bailarina, coreógrafa, actriz y directora artística Renana Raz es conocida por su osadía y capacidad para innovar y combinar elementos de varios campos en un mismo escenario. Quizás esto se deba a que su carrera también está llena de combinaciones, entre escenarios y pantallas, trabajando con creadores de danza, teatro, música, cine, televisión, artes visuales y más. En su nuevo trabajo “Work Depends on the Place”, el primero que crea para la compañía de danza Inbal, Renana combina imágenes de archivo de la compañía “Inbal” y de su legendaria fundadora la coreógrafa y bailarina Sarah Levi- Tanai junto con la danza escénica, para contar la gran historia de la compañía Inbal.

Foto Meiujas

Esta no es la primera vez que Raz combina elementos externos a la danza tales como imágenes de archivo o clips de YouTube. La obra se presenta en la sala del Teatro de Danza Inbal que es también un centro étnico multidisciplinario, ubicado en el complejo Suzanne Dellal de Tel Aviv. Entre el 20 y el 27 de mayo.

También este trabajo es muy intrigante a juzgar por lo que la creadora nos informa sobre el mismo: “Antes de comenzar a trabajar con Inbal, recibí un disco duro con todo el material de archivo de la banda desde sus inicios: miles de fotos, archivos de sonido y archivos de video. Toda la historia de una empresa de arte estaba metida en una caja blanca del tamaño de la palma de la mano. En los materiales, el personaje de Sarah Levi-Tanai me fascinó y me sumergí innumerables horas viendo sus obras, bailarines, ensayos y entrevistas con ella”. Agrega: “Dos días después de empezar a trabajar con la compañía, me rompí la pierna mientras actuaba en el escenario. Gran parte de los ensayos se llevaron a cabo con la pierna enyesada y levantada. Empecé a sospechar que este fragmento era una imagen más amplia de lo que pensaba, y podría haber llegado a las salas de ensayo, las oficinas y el escenario también”.

La Compañía Inbal fue fundada en Israel en 1949 por la bailarina y coreógrafa ganadora del Premio Israel Levi-Tanai, con el objetivo de preservar la rica tradición de la cultura judía yemenita e integrarla en el trabajo moderno contemporáneo. La compañía bajo su dirección artística tuvo gran éxito durante unos cuarenta años consecutivos, tanto en Israel como en todo el mundo. Actualmente trabaja junto con el Centro Étnico Multidisciplinario y busca continuar cumpliendo la visión de la compañía desde sus primeros días: promover el arte de la danza, preservar, desarrollar y expresar lo que tiene de especial a través de una investigación y un discurso continuo y observador.