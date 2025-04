Una nueva perspectiva del Holocausto a través de cuatro suéteres rojos

Cuando se piensa en el Holocausto, raramente se asocia con agujas de tejer, lana roja y patrones de costura. Pero eso es precisamente lo que hace la historiadora de la moda Lucy Adlington en su nuevo libro Four Red Sweaters: Powerful True Stories of Women and the Holocaust, una obra de no ficción narrativa que entrelaza las vidas de cuatro mujeres judías a través de la historia de los suéteres que tejieron, usaron o regalaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Publicado el 18 de marzo y ya convertido en un éxito de ventas del New York Times, el libro de Adlington ofrece una perspectiva inédita y conmovedora del genocidio judío: cómo las habilidades textiles, tradicionalmente consideradas parte del trabajo doméstico femenino, fueron utilizadas como herramientas de supervivencia, actos de resistencia silenciosa y símbolos de amor familiar en medio del horror.

“Siempre me intrigaron las menciones a la ropa, los textiles y las habilidades de tejido en los relatos del Holocausto. Son objetos comunes, sin glamour, pero están llenos de significado porque casi nunca sobreviven. Y, sin embargo, aquí están, contándonos historias silenciosas”, comentó Adlington en una entrevista.

Los cuatro suéteres rojos pertenecieron a Jochewet Heidenstein, Chana Zumerkorn, Regina Feldman y Anita Lasker, mujeres jóvenes que vivieron la barbarie nazi de formas diferentes. Algunos de esos suéteres aún existen y están preservados en instituciones como el Museo Imperial de la Guerra en Londres o en Yad Vashem en Jerusalén.

Más allá de los suéteres, Adlington recupera las voces de mujeres que rara vez aparecen en los relatos históricos tradicionales. “Las historias de mujeres no se documentan tanto. Asociamos la guerra con hombres, tanques y metal. Pero las mujeres también lucharon, resistieron y sobrevivieron desde lo doméstico. Tejer era parte de eso”, explicó.