Una muestra inmersiva en Miami exhibirá la “Edad de Oro” de los sefardíes

Una muestra inmersiva en torno a la “Edad de Oro” de la diáspora judía que vivió en la península ibérica durante la Edad Media, conocidos como los sefardíes, pone de relieve los logros culturales e intelectuales de ese periodo, de acuerdo a la Universidad de Miami, sede de la exhibición.



La exposición ‘The Golden Age of the Jews of Al-Andalus’ (‘La Edad de Oro de los judíos de Al-Andalus’), que tendrá su inauguración oficial el próximo 18 de febrero, mostrará “los logros intelectuales, culturales y sociales de las comunidades judías en Al-Andalus” entre los siglos X y XII, según el centro universitario.



La primera planta de la Biblioteca Otto G. Richter de la universidad, sede de la muestra interactiva, albergará “una rica colección de artefactos y documentos” que reflejan lo que fue la vida en ese momento histórico en la actual Andalucía (España), que estaba gobernada por los musulmanes.



“Para la mayoría del pueblo judío de esa región, el periodo fue de relativa prosperidad, tolerancia e integración de las tres principales religiones abrahámicas: el islam, el judaísmo y el cristianismo”, destaca la universidad en una nota.

La Edad de Oro de los judíos de Al Andalus

El profesor de la Universidad de Miami Shai Cohen, quien trajo esta muestra al sur de Florida (EE.UU.), defiende la relevancia de la exhibición debido a que “resalta un momento histórico único de armonía intercultural, logros intelectuales y coexistencia”.



“Si bien es importante reconocer que este periodo no estuvo exento de desafíos, demuestra cómo judíos, cristianos y musulmanes pudieron prosperar juntos en la Península Ibérica, contribuyendo al progreso compartido en ciencia, medicina, arte, arquitectura y filosofía”, agregó el académico en la nota.



Cohen, profesor de Estudios Españoles, Hebreos y Sefarditas, señala que algunos estudios históricos calculan que unos 120 millones de latinos podrían tener ascendencia sefardí, “un testimonio del impacto de gran alcance de esta comunidad”.



La exhibición, que se mantendrá abierta hasta fines de mayo, ha sido organizada por el Centro Sefarad-Israel y comisariada por José Martínez Delgado, de la Universidad de Granada.



Los visitantes de la exhibición podrán entrar al mundo de Al-Andalus del siglo XII por medio de unos cascos de realidad virtual y controles manuales que los transportarán a una sinagoga medieval de la época.



La muestra en Miami ha sido posible gracias a la colaboración de The Sue and Leonard Miller Center for Contemporary Judaic Studies, The George Feldenkreis Program in Judaic Studies, el equipo creativo de la biblioteca universitaria. EFE