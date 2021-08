Una ministra viajó en medio del rebrote de COVID-19 y fue criticada, pero luego sorprendió con los motivos

23 agosto, 2021

Merav Michaeli recibió críticas por un viaje a Estados Unidos, pero su regreso acompañada cambió esos ataques por felicitaciones.

Una situación curiosa se dio estos días en la política israelí. Todo comenzó con un periodista informando que Merav Michaeli, ministra de Transporte y líder del Partido Laborista, había viajado a Estados Unidos.

Inmediatamente, las críticas comenzaron a caerle. Michaeli había criticado fuertemente un viaje de Benjamín Netanyahu en 2020 mientras arreciaban los casos de COVID-19, y ahora, en un escenario semejante, parecía hacer lo mismo.

Las críticas vinieron tanto desde la oposición como del oficialismo en el que Michaeli participa. La diputada del Likud, Galit Distel-Atbaryan, recordó la crítica de Michaeli contra Bibi. Mickey Levi, aliado de Michaeli y presidente de la Knéset, apuntó contra la ministra, recordando que él se había ido de vacaciones dentro del país.

Sin embargo, todo cambió el sábado a la noche cuando Michaeli retornó junto a su marido, el comediante Lior Schleien… y una bebé. En ese momento, la política explicó que había viajado a Estados Unidos para recoger a su bebé, Ori, nacida a partir de una estación subrogada.

בפעם הראשונה שליאור אמר לי בואי נעשה ילד, הייתי בטוחה שזה פאנץ'. אחרי הכל הוא סאטיריקן, ומדובר בי, וידוע שאין לי כוונה לעשות ילדים.

כשהוא המשיך, חשבתי שהוא אומר את זה כי זאת דרך מקובלת בתרבות שלנו להגיד אני אוהב אותך. — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) August 21, 2021

En twitter, Michaeli contó que la idea fue de su marido. «Cuando Lior me dijo por primera vez ‘Tengamos un bebé’, estaba segura de que era un chiste. Después de todo, es un comediante y estamos hablando de mí. Y es bien sabido que no tenía ninguna intención de tener hijos», publicó. «Con el paso del tiempo, vi cuánto deseaba esto, lo miré y lo amé. Y he elegido vivir con él y emprender este viaje con él».

כתבתי ציוץ שעקץ את מרב מיכאלי על הנסיעה שלה לארה"ב.

ובכן מסתבר שהיא לא טסה לחופשה אלא דווקא לקראת לידת בנה הראשון על ידי פונדקאית.



מחקתי את הציוץ מייד ואנצל את ההזדמנות כדי לאחל לה הצלחה רבה בתהליך ושיהיה במזל טוב.

אמן. — גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) August 21, 2021

Luego de conocida la noticia, las críticas mutaron en felicitaciones. Distel-Atbaryan eliminó su tuit y rectificó. «Resulta que ella voló allí no por unas vacaciones, sino por el nacimiento de su primer hijo por gestación subrogada. Inmediatamente borré mi tweet y aprovecharé esta oportunidad para desearle todo lo mejor en ese viaje, y mazel tov», escribió.